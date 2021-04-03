Betting Insider

Суперкомпьютер оценил шансы команд выиграть Лигу чемпионов по итогам жеребьевки четвертьфиналов

автор Алексей Шабалдин

Согласно компьютерному алгоритму FiveThirityEight, «Манчестер Сити» является фаворитом на победу в Лиге чемпионов. Их шансы завоевать трофей равны 37%. Следом за ними идет «Челси» –  18%. Замыкает тройку лидеров – «Бавария». Вероятность их победы – 15%.

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Вот как выглядят все пары:

  • «Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);
  • «Порту» (Португалия) — «Челси» (Англия);
  • «Бавария» (Германия) — «ПСЖ» (Франция);
  • «Реал» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия).

Полуфиналы:
«Манчестер Сити»/«Боруссия» Д — «Бавария»/«ПСЖ»
«Реал»/«Ливерпуль» — «Порту»/«Челси».

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Напомним, что матчи 1/4 финала ЛЧ стартуют 6 апреля. 

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Комментарии
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Wasso
70.4% WR2.22% ROI
Как вообще этот супер компьютер допёр до Челси))) что там за алгоритм 🤣🙈
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StavkaIgra
58.5% WR-4.21% ROI
С возможностью победы Сити в Лиге Чемпионов ,конечно, соглашусь!Я изначально их на ряду с Баварией мысленно держал в числе первых на трофей. Таеже будем наблюдать ситуацию в Баварии без Левандовски.
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