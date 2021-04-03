Суперкомпьютер оценил шансы команд выиграть Лигу чемпионов по итогам жеребьевки четвертьфиналов
Согласно компьютерному алгоритму FiveThirityEight, «Манчестер Сити» является фаворитом на победу в Лиге чемпионов. Их шансы завоевать трофей равны 37%. Следом за ними идет «Челси» – 18%. Замыкает тройку лидеров – «Бавария». Вероятность их победы – 15%.
Вот как выглядят все пары:
- «Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);
- «Порту» (Португалия) — «Челси» (Англия);
- «Бавария» (Германия) — «ПСЖ» (Франция);
- «Реал» (Испания) — «Ливерпуль» (Англия).
Полуфиналы:
«Манчестер Сити»/«Боруссия» Д — «Бавария»/«ПСЖ»
«Реал»/«Ливерпуль» — «Порту»/«Челси».
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Напомним, что матчи 1/4 финала ЛЧ стартуют 6 апреля.
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