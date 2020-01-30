Супербоул-2020. Прогнозы и коэффициенты

3 февраля в 2:30 по Москве в Майами-Гарденс, штат Флорида, состоится одно из самых больших спортивных и культурных событий Америки. Супербоул – это время, когда вся страна замирает в ожидании одного единственного матча. Супербоул – это самая настоящая война рекламодателей за каждую секунду в эфире национального телевидения. Супербоул – это нечто большее, чем просто очередная игра по американскому футболу. И, конечно же, Супербоул – это ставки. Причем в огромном масштабе. В нашем новом ставочном превью вы найдете все самые актуальные прогнозы, тренды и коэффициенты на Супербоул-2020.

1969 vs. 1994

И «Сан-Франциско Форти Найнерс», и «Канзас-Сити Чифс» выигрывали чемпионат НФЛ очень и очень давно. Ажиотаж среди болельщиков сейчас выше чем, когда -либо. Если мы говорим об организации из Канзаса, то там в принципе одно чемпионство за всю историю франшизы, и добыто оно было в далеком 1969 году. У «Форти Найнерс» по этой части куда более приятная ситуация. Во-первых, чемпионат они выигрывали 5 раз, во-вторых, в последний раз это произошло всего-то 26 лет назад.

Букмекеров тем не менее историческая справка мало интересует. Фаворитом Супербоула является «Канзас-Сити Чифс». На успех подопечных Энди Рида вы можете поставить за коэффициент 1.77. В принципе, ничего удивительного, ведь еще до начала регулярного сезона «Чифс» шли как одни из фаворитов на титул с кэфом 8.5. Ниже значение было только у прошлогоднего чемпиона «Нью-Ингленд Пэтриотс» (7.5).





Что касается «Сан-Франциско», то успех этих товарищей букмекеры оценивают коэффициентом 2.09. За счет чего «сорок девятые» могут зацепиться в финальном матче? Ну смотрите:

Первое место в Национальной конференции со вторым рекордом в лиге (13-3);

Практически идеальное выступление в плей-офф (+34 очка за два матча);

Вторая оборона и четвертое нападение в НФЛ.

Аутсайдером «Форти Найнерз» являются лишь потому, что до начала сезона в этих ребят никто не верил. На них давали кэф 40.0. Можно сказать, что они в 20 раз превзошли ожидания букмекеров. Осталось дело за малым – выиграть Супербоул и поставить шах и мат всем хейтерам и скептикам калифорнийского футбола.

Футбол для болельщиков

Букмекеры дают тотал в районе 54-55 очков. Больше-меньше – решать вам. Только вот незадача: за последние 15 розыгрышей Супербоула ТБ (54,5) пробивался лишь 4 раза. Финалы в американском футболе, как и в любом другом виде спорта, обычно очень прагматичные. На первый план встает оборона, и команды лишний раз стараются не рисковать. В прошлом сезоне, например «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Лос-Анджелес Рэмс» вообще со счетом 13-3 закончили.

Сейчас мы имеем дело с двумя очень резкими, нацеленными на атаку коллективами, поэтому букмекеры и дают такое высокое значение тотала. 1,91 на ТБ (54) и 1,91 на ТМ (54). Зрелищность или грамотный подход к игре, что на этот раз возьмет верх? В каком настроении болельщики покинут «Хард Рок Стэдиум»? Ответы на все вопросы мы узнаем в ночь на 3 февраля.

Альтернативные исходы

Давайте немного отойдем от игры и посмотрим, что творится вокруг нее. Как уже было сказано, Супербоул – это событие национального масштаба. Люди собираются большими компаниями, семьями и смотрят, как 22 здоровых парня носятся по 100-метровому полю.

Конечно же, такие мероприятия не могут обойти стороной представители политики. Это один из немногих дней в году, когда они напрямую могут обратиться к своему электорату. Уже известно, что Дональд Трамп и его соперник по президентским выборам 2020 года Майкл Блумберг закупились рекламой (минутой рекламы) на 10 миллионов долларов. Существует вероятность того, что действующий президент США Дональд Трамп лично посетит Супербоул. Букмекеры оценивают данное событие кэфом 4.50. На альтернативных исход можно поставить за 1.12.

Что касается рекламы, то ни для кого не секрет, что в день Супербоула и НФЛ, и национальное телевидение, что называется, «рубят бабло». По-крупному, не жалея рекламодателей. Рекламных роликов и вставок во время финального матча очень много. Букмекеры дают порядка 93 в этом году. ТБ (93) – 1,8 и ТМ (93) – 1,87. Как вам такие расклады?

Делайте свой выбор, друзья, смотрите Супербоул и побеждайте вместе с Betting Insider!

Автор: Александр Москвин

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