Где смотреть Супербоул-2020: кто играет и во сколько

Стабильно все известные спортивные СМИ России один раз в год вспоминают такое замечательное событие как Супербоул. Американский футбол на постсоветском пространстве стоит где-то между спортивным скалолазанием и игрой в городки, поэтому освещать НФЛ пока никто особо не торопится. По крайней мере на больших медийных площадках. И все же, если вы искренне топите за американский футбол или хотите узнать, как и где начать за него топить, этот текст поможет узнать вам все самое необходимое о предстоящем финале НФЛ.

Во сколько Супербоул-2020?

54-й Супербоул стартует 3 февраля в в 2:30 по Москве. Выяснять, кто сильнее будут команды «Сан-Франциско Форти Найнерс» и «Канзас-Сити Чифс». Если давать краткую рецензию по этим коллективам, то получится примерно следующее:

«Сан-Франциско» – более и титулованные и имеющие вес в лиге ребята, но по своему кадровому потенциалу, идущие далеко позади «Чифс»;

«Канзас-Сити» – очевидный фаворит финала, которому предрекали чемпионство еще до начала сезона.

Проще говоря, на бумаге становиться чемпионами должны парни из «Канзас-Сити Чифс». Однако в последний раз эта организация побеждала в Супербоуле в далеком 1969 году. На команду сейчас идет огромное давление, а как известно, под давлением ты либо ломаешься, либо превращаешься в алмаз. Так что, если вы в первый раз смотрите матч Супербоула, возможно, вас ожидает нереальная драма в стиле прошлогоднего полуфинала Лиги чемпионов «Аякс» – «Тоттенхэм».

Где можно посмотреть матч?

Убираем сразу все варианты с пиратскими трансляциями (коих в сети будет полно) и рассмотрим легальные способы посмотреть Супербоул.

1. Телеканал Viasat Sport.

Любителям американского спорта этот канал знаком очень давно. Виасат уже много лет транслирует матчи НБА, МЛБ, студенческого футбола и баскетбола, Канадской хоккейной лиги. С этого сезона в сетку вещания вошла и НФЛ. Так что если у вас есть данный канал, не переживайте – без трансляции Супербоула вы не останетесь. Подключить Viasat Sport (пакет Vip Play) стоит 199 рублей в месяц. Сделать это можно либо через их сайт, либо через цифровую приставку. Также телеканал Viasat Sport доступен на мультимедийной платформе Wink.

2. NFL Game Pass.

НФЛ ежегодно предлагает своим зрителям оформить подписку на просмотр матчей регулярного чемпионата и плей-офф. Так как в сезоне остался всего один матч, вряд ли кто-то захочет платить порядка 1500 тысяч рублей за подписку. Однако если вы хотите лучше понять игру, изучить мнения известный футбольных экспертов, пересмортеть прошедшие матчи, то этот вариант вам точно подойдет. НФЛ предлагает два вида подписок: за 22,99 и 29,99 долларов. Вторая отличается от первой возможностью просмотра матчей регулярного сезона 2019, драфта НФЛ-2020 и различных документальных фильмов. Если у вас есть желание (и деньги), чтобы платить за подобный контент – то пожалуйста. НФЛ сделает все, чтобы вы с головой погрузились в мир американского футбола.

3. Foxsports.com

Самый простой способ бесплатно посмотреть Супербоул – это перейти на сайт foxsports.ru и создать там аккаунт. Вы сможете смотреть матч как через полную версию сайта, так и через приложение. Приложение доступно к скачиванию в магазинах App Store и Google Play.

Стоит ли мне не спать всю ночь ради одной игры?

Да! Во-первых, это не просто игра, а событие национального масштаба в США. Хотя бы раз в жизни каждый должен увидеть, что из себя представляет американский праздник спорта. Во-вторых, в этом году в финале встречаются две команды, нацеленные на атаку, так что скучно вам точно не будет. Рано или поздно вы все равно наткнетесь на какой-нибудь матч НФЛ, и будет очень обидно, если он окажется по типу обычной встречи Российской Футбольной Премьер-Лиги.

Хотите испытать новые яркие эмоции от просмотра спортивного события? Добро пожаловать на 54-й Супербоул! Забудьте про сон, вас ждет незабываемая ночь лучшей в мире игры с мячом.

Автор: Александр Москвин

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