Украинский защитник «Хайдука» Александр Сваток перейдет в «Днепр-1» за 350 тыс евро

Украинский защитник «Хайдука» Александр Сваток перейдет в «Днепр-1». Об этом сообщает источник Betting Insider, близкий к переговорам.

Сумма трансфера футболиста в клуб УПЛ составит 350 тыс евро.



Сваток начал свою профессиональную карьеру в Днепре, выступая за одноименную команду с 2011 по 2017 год, после чего перешел в «Зарю». Отказавшись продлевать контракт с луганским клубом, зимой 2019 года Сваток ушел в «Хайдук» – сумма трансфера составила 400 тыс евро.

В этом сезоне хорватской лиги Александр вышел на поле 6 раз, получив 2 желтых карточки.

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