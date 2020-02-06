Тампа-Бэй - Питтсбург: прогноз на матч 7 февраля, НХЛ. Прогнозы и ставки экспертов на хоккей от Betting Insider

С приближением финальной части регулярного сезона на Востоке НХЛ четко обозначился круг из четырех команд, которые могут выиграть Конференцию. «Питтсбург» и «Тампа-Бэй» среди них. Очная встреча во Флориде обещает огонь!

«Питтсбург» свои амбиции в борьбе за лидерство на Востоке обозначил классной победой над «Вашингтоном» в очной встрече второго февраля. В жесткой битве (команды заработали 26 минут штрафа на двоих) Майк Салливан переиграл Тодда Рирдена – организаторы матча всех звезд ошиблись с выбором наставника Столичного дивизиона. Капперы тогда делали бы другие ставки на итоги звездного уикенда в Сент-Луисе.

Если «Питтсбург» после побед над «Вашингтоном» отдыхал, то «Тампа-Бэй» такой роскоши не имела: представители Флориды принимали «Вегас». Матч получился напряженным, и своё итоговое преимущество в две шайбы «молнии» добыли только в третьем периоде. Никита Кучеров (61 очко в сезоне) записал на счет два ассиста, и вот уже в восьми играх подряд со льда без баллов не уходит.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер хорошо выучил уроки прошлого сезона, когда его «лайтнинг» уверенно выиграли регулярку (отрыв от «Бостона» составлял 21 очко), а затем провалились в плей-офф – в первом же раунде «погорели» против «Коламбуса». Теперь «молнии» аккуратно подходят к постсезону, имея запас физических сил на долгую игру. Эксперты отмечают, что Джон Купер является приверженцем активной ротации. Например, Михаил Сергачев (26 очков) из номинально третьего звена сыграл всего на 100 минут меньше Виктора Хедмана (42 очка) из первого сочетания защитников.

Вернемся ненадолго к «Питтсбургу», чтобы констатировать: форвард Джейк Генцель (43 очка) выбыл до конца сезона. Соответственно, на Сидни Кросби (29 очков) и Евгения Малкина (54 очка) выпадет больше игровой нагрузки. Ребята профессионалы, должны справиться.

Бесплатный прогноз на игру «Тампа-Бэй» - «Питтсбург» 7 февраля

Настала пора нашей любимой рубрики – статистика и еще раз статистика!

Вот уже три года (четыре матча подряд) не может «Питтсбург» обыграть «Тампу» в гостях.

За последние шесть лет только одна очная встреча «Тампы» и «Питтсбурга» во Флориде принесла меньше шести заброшенных шайб.

В последних девяти домашних играх «молнии» забросили 39 шайб в основное время – в среднем по 4,33 гола за матч.

«Питтсбург» в восьми гостевых играх в 2020 году только дважды пропустил меньше двух голов.

Берега мексиканского залива – одно из самых горячих мест в США, и хоккей не исключение. «Тампа-Бэй» дома играет всегда агрессивно, подавляя волю соперника. «Пингвины» приедут со стальным стержнем внутри, и с пятидневным отдыхом позади. Назревает шоу!

Наша ставка: общий тотал матча больше 6 шайб по коэффициенту 1.65.

Автор: Максим Погодин

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