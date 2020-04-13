Тарасов рекламирует нелегального букмекера в своем инстаграме. В комментариях – ад от подписчиков

33-летний защитник «Рубина» Дмитрий Тарасов в своем профиле в инстаграме запостил фото, где стоит в футболке с логотипом букмекера, а в подписи к нему называет компанию «надежной на рынке».

Однако Тарасов обещает много крутых бонусов, а в разделе сайта конторы – пусто.

Доменное имя оператора ставок зарегистрировали 2 недели назад (28 марта), а на сайте нет никаких сведений о юридическом лице. Лицензию ФНС компания не получала, в СРО букмекеров не состоит и в списке легальных букмекерских контор России ее нет.

Пополнить личный счет можно лишь одним способом – через Free-Kassa. Эта платежная система неоднократно была связана с сайтами мошенников, которые тоже работали под видом букмекерской конторы.

Чтобы узнать позицию «Рубина» [БК BingoBoom является партнером клуба – прим. Betting Insider], мы сделали запрос на официальный комментарий в пресс-службу клуба. (новость обновляется)

А в комментариях под самим постом в инстаграме уже горячо:





Это уже не первый случай, когда известные футбольные личности рекламируют сомнительные организации, связанные со ставками на спорт. В январе известные комментаторы Шмурнов, Занозин и Андронов прорекламировали капперов-мошенников, а в марте легенды «Спартака» и «Зенита» приняли участие в рекламной кампании финансовой пирамиды, зарабатывающей на ставках.

Подписаны на амбассадора? Пишите в комментариях

Мы рассказываем не только о новостях и инсайдах, но и о том – как быть в ставках успешным. Читайте образовательные посты в «Базе знаний»:

Стратегия Далласа на футбол: рекламный мусор или эффективный метод заработка на ставках?

Санкт-Петербург могут лишить права на проведение Евро-2021. Букмекеры оценили последствия коронавируса для турнира

🧼 Soap Soccer – самый влажный вид спорта, придуманный букмекерами специально для ставок