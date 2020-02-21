Тарасов сломал ногу на тренировке «Рубина» и не сыграет за клуб в этом сезоне

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов получил травму на тренировке. По медицинскому заключению – это перелом, футболист не сможет играть до конца сезона. Об этом Betting Insider сообщил источник, близкий к тренерскому штабу команды.

Напомним, что Тарасов перешел в «Рубин» в январе и начал работу вместе с командой на первых зимних сборах.

Ранее 32-летний футболист играл в РПЛ за «Томь», «Москву» и «Локомотив», а также вызывался в сборную России, в которой провел 8 матчей.

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