Таксист-лудоман играл в лайве во время поездки. Опытный каппер – о контроле гнева и эмоций в игре на ставках

На днях сел в такси, а за рулём супер молодой водитель, даже моложе меня. И как только мы отъехали ему позвонила Марина, видимо это его девушка и он ей начал слегка грубить и кричать, а она в ответ просит его не кричать - это единственное, что я почему-то услышал из разговора в 30 секунд. Я подумал, ну окей, наверное она чем-то это заслужила, короче бывает. Едем дальше и я понимаю, что молодой водитель сжигает сцепление и даёт джексона на своей ласточке. На поворотах прибавляет и потихоньку убивает свою машину остальными неосторожными действиями во всех направлениях. То есть, как в лучшие годы всех водителей. Я думаю, в чём же дело, быстрей-то мы не поедем от таких приколов – и водитель это понимает.

И где-то через 5 минут нашей поездки всё становится понятно. На втором телефоне у водителя открыто в лайве 2 игры. Мне не видно с заднего сидения, что там за игры, но я никогда в жизни не спутаю приложение Фонбета, да и ни одной другой конторы с какими-то другими приложениями. И вот, игрок на ставках постоянно перекликивается с выбранных в Избранном двух игр с Историей ставок. Постоянно проверяет, что он там поставил и как проходит игра. Время как раз было совсем не праймовое. То есть, обычно днем там какие-то вторые или третьи лиги во всех видах спорта. То есть, очевидно, что проставлено какое-то дерьмо, не удивился бы, если бы там был Киберфутбол FIFA 2017.

И вот, я просто вижу ужасно нервного человека, который ведёт машину и в другой руке на каждом светофоре проверяет результаты поставленных ставок. Мало того, что человек играет на самой большой марже по Фонбету, человек подвергает опасности других людей и у него из-за этого разлад с девушкой. Здесь встает вопрос отношения себя к окружающим, когда вы делаете ставки и раздражаетесь от проигрышей.





За себя могу сказать, что я так же, как и в обычной жизни отношусь после сильных поражений к окружающим меня людям. Я почти никогда не грублю и не кричу на человека, который рядом, если по моей ставке подали лишний угловой в последней атаке при счёте 9-1, и я слил полную фикс ставку. Ну может, раз в год что-то такое может случиться, но уверен, что не чаще. После минусов больше сникаю и становлюсь ужасно спокойным. Я понимаю, что виноват только я и мне надо разбираться, в чём я ошибся в этой ставке. Думаю, что всем надо перенимать этот фактор и не уничтожать людей вокруг, когда вы проиграли.

Во время того, когда ставка играет или я сижу работаю в лайве/доматче (по факту вы находитесь в стрессе), я прошу просто меня не трогать. И все уже много лет назад это уяснили и не лезут с вопросами. Понятно, что во многих случаях близкие и не знают, что ты делаешь какие-то ставки, то лучше постараться как-то это объяснить всё-таки, чтобы вас не трогали, когда вы заняты поиском валуя.

Подводя какой-то итог, я могу сказать только банальные вещи, что никто кроме вас не виновен в проигрыше денег на ставках и не стоит ругаться с близкими и без повода агрессивить. Я не говорю про ситуации, когда человек уже в глубоком тильте и нужна медицинская помощь.

Источник: Телеграмм-канал «БК и ВВВ»

А как вы себя ведете, когда горит ставка? Рассказывайте свои истории в комментариях

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