«Спартак» не побеждает 5 матчей – уже известно, кто сменит Тедеско. Кэф – 3.00

Одна победа в последних пяти матчах, 8 пропущенных голов, поражение в принципиальном дерби против ЦСКА – с таким багажом Тедеско и «Спартак» проводят рестарт сезона РПЛ.
Букмекеры уже открыли линию на увольнение Тедеско:
- Уволят – 1.55;
- Отработает контракт до конца (май 2021) – 9.20.
Если переводить в вероятность, то увольнение Доменико Тедеско оценивают в 65%.
В «Спартаке» поменялось 11 тренеров за 13 лет – это 0,85 в среднем за год!
- 2007 – Черчесов
- 2008 – Лаудруп
- 2009 – Карпин
- 2012 – Эмери
- 2012 – Карпин
- 2014 – Гунько
- 2014 – Якин
- 2015 – Аленичев
- 2016 – Каррера
- 2018 – Кононов
- 2019 – Тедеско
- 2020 – ?
Кто возглавит «Спартак» следующим? Кандидатов можно найти в линии Parimatch, вот коэффициенты:
- Евсеев – 3.0
- Каррера – 3.5
- Парфенов – 3.5
- Карпин – 3.5
- Черчесов – 9.0
- Тихонов – 11.0
- Кононов – 50.0
- Венгер – 50.0
- Моуриньо – 50.0
Наиболее вероятная кандидатура – Вадим Евсеев. Этому есть объяснение: 8 июля на пост гендиректора «Спартака» был назначен Шамиль Газизов, который до этого руководил нынешним клубом специалиста – «Уфой».
Автор: Valderamma
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