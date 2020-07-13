Betting Insider

«Спартак» не побеждает 5 матчей – уже известно, кто сменит Тедеско. Кэф – 3.00

Одна победа в последних пяти матчах, 8 пропущенных голов, поражение в принципиальном дерби против ЦСКА – с таким багажом Тедеско и «Спартак» проводят рестарт сезона РПЛ

Букмекеры уже открыли линию на увольнение Тедеско:

  • Уволят – 1.55;
  • Отработает контракт до конца (май 2021) – 9.20.

Если переводить в вероятность, то увольнение Доменико Тедеско оценивают в 65%.

В «Спартаке» поменялось 11 тренеров за 13 лет – это 0,85 в среднем за год!

  • 2007 – Черчесов
  • 2008 – Лаудруп
  • 2009 – Карпин
  • 2012 – Эмери
  • 2012 – Карпин
  • 2014 – Гунько
  • 2014 – Якин
  • 2015 – Аленичев
  • 2016 – Каррера
  • 2018 – Кононов
  • 2019 – Тедеско
  • 2020 – ?

Кто возглавит «Спартак» следующим? Кандидатов можно найти в линии Parimatch, вот коэффициенты:

  • Евсеев – 3.0
  • Каррера – 3.5
  • Парфенов – 3.5
  • Карпин – 3.5
  • Черчесов – 9.0
  • Тихонов – 11.0
  • Кононов – 50.0
  • Венгер – 50.0
  • Моуриньо – 50.0

Наиболее вероятная кандидатура – Вадим Евсеев. Этому есть объяснение: 8 июля на пост гендиректора «Спартака» был назначен Шамиль Газизов, который до этого руководил нынешним клубом специалиста – «Уфой».

Автор: Valderamma

Больше новостей, инсайдов, материалов о беттинге и многое другое – читайте в нашем блоге:

Игроки сделали сотни ставок на переход Дибалы в «МЮ» – его хотели обменять на Погба. Алексей Бабичев о самой популярной линии на трансферы в Parimatch

Петр Кипа (CMO BingoBoom): «Букмекеры не уберут линии на трансферы вслед за Betway – спецставки играют имиджевую роль»

«Сельта» выкупит Смолова, несмотря на травму – так считают букмекеры. Коэффициент – 1.40

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые 
Сёмин !!!
ПожаловатьсяОтветить
Юрий!!!
ПожаловатьсяОтветить
Ответ на комментарий Пётр Плотников 1 
Юрий Палыч всех катал!
ПожаловатьсяОтветить
Ответ на комментарий J.Gatsby 
Есть слушок что ему звонили!!
ПожаловатьсяОтветить
Ответ на комментарий Пётр Плотников 1 
15.0 – каф на Семина. Кмк слишком рискованно 😅
ПожаловатьсяОтветить
Ответ на комментарий J.Gatsby 
А ты в каком Б.К. смотришь?
ПожаловатьсяОтветить
Ответ на комментарий Пётр Плотников 1 
иксы
ПожаловатьсяОтветить
Ответ на комментарий J.Gatsby 
Я в 1иксбет нашел 15 тоже ,ну да высоковат
ПожаловатьсяОтветить
11 тренеров за 13 лет это 0.85 в год
И эти люди пишут о ставках
ПожаловатьсяОтветить
Ответ на комментарий Андрей Петров82 
Спасибо, что заметили – уже исправили)
ПожаловатьсяОтветить

Рейтинг букмекеров

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
1 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
10 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
UZBetting83.3% WR5.53% ROI
1.89Тотал меньше 3.5
Гуанчжоу Р&Ф — Гуанчжоу Эвергранд|Чемпионат Китая
Гуанчжоу Р&Ф — Гуанчжоу Эвергранд|Чемпионат Китая
Китайский чемпионат сам по себе даёт знать и делать ставки на голы, здесь рискнул на тотал больше 3,5 гола. От того очень мало выбора по ставкам. Обе забьют обезательно. Фули играет агрессивно и имеет хороших нападающих, а Эвенгард чемпион Китая играет осторожно у них тренер Фаюио Каннаваро, буду ждать в этой игре минимум 4 гола. Ведь Фули у себя на поле играет вполне может обыграть команду Каннаваро. Всем удачи
3
Повторить за 1.93
Фил Кудрявцев46.2% WR-1.25% ROI
1.73Тотал меньше 2.5
Фулхэм — Кардифф|Чемпионшип
Фулхэм — Кардифф|Чемпионшип
"Фулхэм" почти решил вопрос с выходом в финал плей-офф Чемпионшипа. В первом полуфинальном матче "дачники" на выезде обыграли "Кардифф" со счетом 2:0. Довольно неожиданная победа.

Теперь у "Фулхэма" отличная позиция, чтобы в домашнем матче отдать сопернику право что-то предлагать. А "Кардифф" - это самая некреативная команда из всей четверки, которая вообще пробилась в плей-офф. Если честно, я очень верю в "Кардифф", как в команду, которая может играть первым номером, особенно на выезде. Поэтому в этой ситуации я считаю, что нас ждет мало голов.

"Фулхэму" это просто не надо. "Фулхэм" сам пропускает очень мало. По статистике регулярного сезона это было видно. А "Кардифф" просто не сможет вывезти один большое количество забитых мячей.

Мне кажется, что спровоцировать "Фулхэм" на активность в атаке "Кардифф" просто не сможет. Еще он едва ли сможет забить два мяча. Поэтому жду малорезультативной и малоинтересной игры, где "Фулхэм" должен по итогу преуспеть, но как именно? Выиграют они с минимальным счетом, быть может, проиграют с минимальным счетом. Это уже другой вопрос.

Мой прогноз - тотал меньше 2,5.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.72
Предыдущий
Следующий