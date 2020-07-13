«Спартак» не побеждает 5 матчей – уже известно, кто сменит Тедеско. Кэф – 3.00

Одна победа в последних пяти матчах, 8 пропущенных голов, поражение в принципиальном дерби против ЦСКА – с таким багажом Тедеско и «Спартак» проводят рестарт сезона РПЛ.

Букмекеры уже открыли линию на увольнение Тедеско:

Уволят – 1.55 ;

; Отработает контракт до конца (май 2021) – 9.20.

Если переводить в вероятность, то увольнение Доменико Тедеско оценивают в 65%.

В «Спартаке» поменялось 11 тренеров за 13 лет – это 1,18 в среднем за год!

2007 – Черчесов

2008 – Лаудруп

2009 – Карпин

2012 – Эмери

2012 – Карпин

2014 – Гунько

2014 – Якин

2015 – Аленичев

2016 – Каррера

2018 – Кононов

2019 – Тедеско

2020 – ?

Кто возглавит «Спартак» следующим? Кандидатов можно найти в линии Parimatch, вот коэффициенты:

Наиболее вероятная кандидатура – Вадим Евсеев. Этому есть объяснение: 8 июля на пост гендиректора «Спартака» был назначен Шамиль Газизов, который до этого руководил нынешним клубом специалиста – «Уфой».

Автор: Valderamma

Больше новостей, инсайдов, материалов о беттинге и многое другое – читайте в нашем блоге:

Игроки сделали сотни ставок на переход Дибалы в «МЮ» – его хотели обменять на Погба. Алексей Бабичев о самой популярной линии на трансферы в Parimatch

Петр Кипа (CMO BingoBoom): «Букмекеры не уберут линии на трансферы вслед за Betway – спецставки играют имиджевую роль»

«Сельта» выкупит Смолова, несмотря на травму – так считают букмекеры. Коэффициент – 1.40