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«Спартак» не побеждает 5 матчей – уже известно, кто сменит Тедеско. Кэф – 3.00

Одна победа в последних пяти матчах, 8 пропущенных голов, поражение в принципиальном дерби против ЦСКА – с таким багажом Тедеско и «Спартак» проводят рестарт сезона РПЛ

Букмекеры уже открыли линию на увольнение Тедеско:

  • Уволят – 1.55;
  • Отработает контракт до конца (май 2021) – 9.20.

Если переводить в вероятность, то увольнение Доменико Тедеско оценивают в 65%.

В «Спартаке» поменялось 11 тренеров за 13 лет – это 1,18 в среднем за год!

  • 2007 – Черчесов
  • 2008 – Лаудруп
  • 2009 – Карпин
  • 2012 – Эмери
  • 2012 – Карпин
  • 2014 – Гунько
  • 2014 – Якин
  • 2015 – Аленичев
  • 2016 – Каррера
  • 2018 – Кононов
  • 2019 – Тедеско
  • 2020 – ?

Кто возглавит «Спартак» следующим? Кандидатов можно найти в линии Parimatch, вот коэффициенты:

  • Евсеев – 3.0
  • Каррера – 3.5
  • Парфенов – 3.5
  • Карпин – 3.5
  • Черчесов – 9.0
  • Тихонов – 11.0
  • Кононов – 50.0
  • Венгер – 50.0
  • Моуриньо – 50.0

Наиболее вероятная кандидатура – Вадим Евсеев. Этому есть объяснение: 8 июля на пост гендиректора «Спартака» был назначен Шамиль Газизов, который до этого руководил нынешним клубом специалиста – «Уфой».

Автор: Valderamma

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Комментарии
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Сёмин !!!
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Юрий!!!
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Ответ на комментарий Пётр Плотников 1 
Юрий Палыч всех катал!
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Ответ на комментарий J.Gatsby 
Есть слушок что ему звонили!!
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Ответ на комментарий Пётр Плотников 1 
15.0 – каф на Семина. Кмк слишком рискованно 😅
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Ответ на комментарий J.Gatsby 
А ты в каком Б.К. смотришь?
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Ответ на комментарий Пётр Плотников 1 
иксы
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Ответ на комментарий J.Gatsby 
Я в 1иксбет нашел 15 тоже ,ну да высоковат
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11 тренеров за 13 лет это 0.85 в год
И эти люди пишут о ставках
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Интер — Торино|Чемпионат Италии
Интер — Торино|Чемпионат Италии
В 32-м туре остался один матч, который вынесен на понедельник.
Вторая по силе Туринская команда приезжает в гости к спотыкающемуся на ровном месте Интеру🤪.
⚫🐍🔵
Похоже пламенный спитч Антонио Конте после поражения от Болоньи не сильно повлиял на игроков. Итог 2-2 с Вероной не то, что алленаторе черно-синих хотел бы видеть.
Казалось вот в старт возвращается Шкриньяр и теперь должно быть всё по надёжнее... Ага, как бы не так😁.
Словак уже на первых минутах "привёз" гол. А после матча все узнали, что Брозовича лишили прав за вождение в нетрезвом виде и проезд на красный.
Вот и получается, что Конте действительно был прав в высказываниях в адрес своих игроков, что у тех слишком наплевательское отношение к клубу, а некоторым прямым текстом сказал, что не видит их, как минимум в старте на следующий сезон. И даже вроде уже был составлен и обговорен список с руководством, касающейся потенциальных летних трансферов.
У Интера действительно хватает возрастных футболистов.

Без проблем хозяева обыграли только бедную Брешию со счётом 6-0, а вот остальные матчи никак нельзя назвать прогулочными. 11 очков в 6-ти матчах плюс вылет из кубка. Вроде неплохой результат но это не для команды, которая как минимум в теории имеет планы бороться за скудетто. Кроме аутсайдера Брешии во всех остальных матчах миланцы не смогли удержать ворота сухими.
Главная проблема по стартовым 11-ти это Лукаку. Бельгиец не доиграл матч с "мастифами" и сыграет хотябы какие-то минуты с Торино только в самых лучших сценариях. Хотя скорее всего даже в заявке его не будет.
🟤🐮🟡
Торино тоже как-то очень расслабленно играют после карантина. Возможно именно поэтому во всех матчах кроме игры с Удинезе достаточно голов, как забитых так и пропущенных. После неудачного отрезка быки окончательно выпали из борьбы за еврокубки. Да и вылет не особо грозит, хотя до тройки неудачников всего 5 очков совсем не заметно, что это сильно их беспокоит.
Тем более смена главного тренера уже практически решённая задача.
Морено Лонго на следующий сезон не останется.
Дисквалифицирован у гостей Дзадза.
Возможно именно из-за отсутствия большого давления за результат, позволяет бордовым играть раскованно и ярко. Но если Торино начинает пропускать, то скорее всего уже не отыгрывается.

Тяжело сказать достучался ли Конте до игроков, объяснил ли, что нельзя так играть второй матч подряд. Но факт остаётся фактом - Интер фаворит встречи. Фаворит, который скорее всего опять не сможет удержать ворота сухими.
❗❗❗
Статистика и ставки на ЖК:
Торино хоть и является самым фолящим клубом чемпионата, но вот с карточками история другая.
После карантина несмотря на то, что в соперниках были Лацио и Ювентус, Торино в 6-ти матчах наиграл только на 7ЖК.
Тогда, как Интер умудрился заработать целых 17. Когда ты вроде фаворит, а результат это не подтверждает отсюда и выходят столько горчичников.
Игру отсудит Давиде Масса у которого один из самых высоких средних показателей ЖК🟨 за матч - 5.44
Всего раздал аж 87 предупреждений за 16 игр.
⬇️
1Х по ЖК за кф. 1.87
ТБ2.5 ЖК Интера за кф. 2

Победного старта новой недели😘💋
28
Повторить за 1.75
AVDOVV54.3% WR3.66% ROI
1.97Победит Истанбул
Коньяспор — Истанбул|Чемпионат Турции
Коньяспор — Истанбул|Чемпионат Турции
👽7 . Всем привет 🤗 я уже никак не дождусь когда Истамбул Башакшехир станет чемпионом Турции , наверняка и сама команда этого ждёт уже второй сезон и вот осталось совсем три шага , точнее три матча . Одержав победу сегодня клуб может в следующем матче дома получать поздравления и золотые медали и затем подарить Касимпаше игру и готовиться к 5 августа к игре с Коппенгагеном , наверное это так и будет. Всем своей Удачи 🏆
12
Повторить за 12.25
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