Betting Insider

🎁 Розыгрыш 10 000 рублей в самом стильном телеграме о ставках на баскетбол – с тебя подписка!

🏀 Что за канал?

Недавно мы создали канал с прогнозами на баскетбол, и там уже больше 1000 подписчиков – залетай и ты! Зачем?

  • Топ-аналитика к матчам с настоящими цифрами
  • Вдохновенные прогнозы на игры НБА и Евролиги
  • Харден и стриптиз

Канал просто создан для тебя, если ты любишь красивые трехи и смачные биты!

🎁 Что делать, чтобы участвовать в конкурсе?

1. Подписаться на канал Betting Insider Basketball
2. Найти пост с розыгрышем и нажать «Участвовать»
3. Дождаться результатов, итоги подведут 13 декабря – осталось мало времени! Вперед!

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Любите огромных черных дядек, ломающих кольцо, и дикие трехи из угла? У нас есть больше бомбовых текстов про баскетбол!

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Комментарии
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Привет ребята
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спс, было очень приятно подписаться
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спс было очень приятно подписаться
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вьвьвьв
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участвовать
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калай регистратсия жасаймыз?
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просто баскетбола
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и хокей бы добавили!
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надо расширять деятельность
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уникс всех сделает
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