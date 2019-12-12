🎁 Розыгрыш 10 000 рублей в самом стильном телеграме о ставках на баскетбол – с тебя подписка!

🏀 Что за канал?

Недавно мы создали канал с прогнозами на баскетбол, и там уже больше 1000 подписчиков – залетай и ты! Зачем?

Топ-аналитика к матчам с настоящими цифрами

Вдохновенные прогнозы на игры НБА и Евролиги

Харден и стриптиз

Канал просто создан для тебя, если ты любишь красивые трехи и смачные биты!

🎁 Что делать, чтобы участвовать в конкурсе?

1. Подписаться на канал Betting Insider Basketball

2. Найти пост с розыгрышем и нажать «Участвовать»

3. Дождаться результатов, итоги подведут 13 декабря – осталось мало времени! Вперед!

Любите огромных черных дядек, ломающих кольцо, и дикие трехи из угла? У нас есть больше бомбовых текстов про баскетбол!

Денвер Наггетс – Лос-Анджелес Лейкерс: прогноз на матч 4 декабря, НБА. Прогнозы и ставки экспертов на баскетбол от Betting Insider

Джеймс Харден проваливает игры в городах с топовыми стрип-клубами – дикое исследование с графиками

Смерть «ГСВ», валуйный Харден и великолепная Калифорния – коэффициенты на победителя НБА спустя месяц после начала сезона







