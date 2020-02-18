Неймар вынесет «Боруссию», а судья определит исход бойни между «Атлетико» и «Ливерпулем» – самые необычные линии на ЛЧ от Tennisi

Футбольные болельщики давно привыкли, что конец февраля – это пожар. Почему? Легендарные камбэки, мощный перформанс главных звезд футбола – это все про него, про плей-офф Лиги чемпионов. Но что мы любим еще больше – ЛЧ дарит всем поклонникам футбола не только игры экстра-класса, но и возможность заработать на ставках по-чемпионски.

А наши друзья из Tennisi.bet предлагают сделать это самым небанальным способом – их линия искрит невероятными событиями, на которых можно поднять кэш. Другая фишка конторы – самый большой бонус в России, благодаря которому вы долго сможете играть фактически без маржи.

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«Боруссия» Д – «ПСЖ»

Битва молодых – оценка Холланда за матч выше, чем у Мбаппе (Whoscored) (2.20)

Холланд против Мбаппе – наверняка, именно эти парни решат исход встречи, ведь прямо сейчас нападающие находятся в огне. И если результативность Мбаппе никого уже не удивляет (5 мячей в 5 матчах ЛЧ этого сезона), то малыш Холланд стал настоящим открытием в Бундеслиге: молодой гений уже настрелял 8 мячей в 5 встречах немецкого чемпионата.

Статистика – космос. А линия на то, что Whoscored оценит Холланда по итогам матча выше, чем Мбаппе – шаттл, на котором вы в него улетите. Почему это не безумие?

Берем статистику Whoscored за последние 4 матча и получаем средний балл гениев за этот отрезок: Холланд (7.99), Мбаппе – 7.74. Ни слова больше, берем победу Холланда за кэф 2.20.

Неймар – лучший игрок матча по версии Whoscored (5.10)

Ней снова стал одним из главных ньюсмейкеров на трансферном рынке, поучаствовав в очередном сериале о возвращении в «Барселону». Но главное шоу бразилец оставил для полей, на которых он снова искрит магией. 25 баллов (15 + 10) в 18 матчах за полгода – цифры, которые в Европе выдают только топы. Не убеждены? Тогда вот еще факт – Неймар совершает результативное действие каждые 62 минуты на поле (больше Месси и Левандовского).

Звезду «ПСЖ» оценивает и Whoscored: Ней провел четыре матча в Лиге 1 в 2020 году, и три раза признавался лучшим игроком матча. Стата, которая убеждает даже хейтеров стиля Неймара, но главный плюс – в этот раз его финты помогут вам обыграть коллег и аналитиков букмекеров.

Летим на Tennisi. bet и делаем ставку на то, что Неймар станет лучшим игроком матча по версии Whoscored. Кэф волшебный, как танцы бразильца с мячом – 5.10.

«Атлетико» – «Ливерпуль»

Важное решение (главный судья лично посмотрит VAR) – да (3.55)

Юрген Клопп построил в «Ливерпуле» машину – об этом говорят цифры, титулы и легкость, с которой команда парит на поле. Но в ⅛ Лиги чемпионов команда получила в сопернике свой антипод. «Атлетико» Симеоне создан для того, чтобы вязать скоростные команды, накалять атмосферу на поле мелкими фолами и провоцировать соперника на выходки. Единственное, под вопросом участие Диего Косты – главного шоумена «Атлетико».

Но Симеоне, без сомнений, зарядит своих парней на энергозатратный футбол, который спровоцирует звезд «Ливерпуля» на истерику или фокусы – в результате судья вынужден будет воспользоваться VAR. А вы получите в свой банк сыгравшую ставку по шикарному кэфу 3.55.

Испанец забьет – нет (1.52)

Открываем составы команд и видим, что за заход этой ставки почти целиком ответственны футболисты «Атлетико». Коке, Сауль, Льоренте, Мората, Диего Коста – да, это половина команды, но парни практически разучились забивать: 1 гол на счету испанца за последние 5 матчей «Атлетико». Плюсуем к этому величие Алиссона, который тащит все подряд в рамке «Ливерпуля» – команда вынула всего 15 мячей из сетки ворот в АПЛ на дистанции в 26 матчей. Ни слова больше, заверните эту ставочку по кэфу 1.52.

Еще не убеждены, что Лига чемпионов – это волшебство? Заходите к Tennisi.bet, чтобы выбрать самую небанальную ставку на главный европейский турнир. Вперед – играть на Tennisi. До великого гимна осталось всего несколько часов.