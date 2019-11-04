Лучшие типстеры Betting Insider. Объявляем победителей октября

Весь месяц вы дико рубились за высокий ROI и раздавали гениальные прогнозы, но так и не получили приз? Betting Insider всегда платит по долгам! Напомним, пять лучших игроков месяца получают фрибеты от БК «Winline».
Победители октября
- Mi_su – 53 ставки, 32.57% ROI | Приз — 25 000 рублей
- Aleksandr bets – 84 ставки, 13.98% ROI | Приз — 20 000 рублей
- Ilja rus – 159 ставки, 10.04% ROI | Приз — 15 000 рублей
- Блог Зарабатывай на спорте и азарте – 37 ставки, 7.83% ROI | Приз — 10 000 рублей
- Александр Саньков – 89 ставки, 7.67% ROI | Приз — 5 000 рублей
Напомним, что для попадания в рейтинг нужно сделать 30 ставок в месяц, 20 из которых будут содержать текстовое описание, как минимум, в 200 символов. Дублирующиеся ставки на один исход в итоге рассчитываются, как одна.
Важно:
Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном.
Мы награждаем только типстеров, которые оставляют уникальные ставки на разные матчи + пишут прогнозы от 200 символов.
Для получения приза:
Зарегистрируйтесь в БК «Winline».
Напишите на ryabkin@sports.ru с темой письма «Победитель октября» и указанием своего логина в Betting Insider и БК «Winline» в теле письма.
Бонус будет начислен в течение трех недель.
Попутного ветра, капперы!
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