Лучшие типстеры Betting Insider. Объявляем победителей октября

Весь месяц вы дико рубились за высокий ROI и раздавали гениальные прогнозы, но так и не получили приз? Betting Insider всегда платит по долгам! Напомним, пять лучших игроков месяца получают фрибеты от БК «Winline».

Победители октября

Напомним, что для попадания в рейтинг нужно сделать 30 ставок в месяц, 20 из которых будут содержать текстовое описание, как минимум, в 200 символов. Дублирующиеся ставки на один исход в итоге рассчитываются, как одна.

Важно:

Наличие более одного аккаунта в сервисе Betting Insider запрещено и наказывается баном.

Мы награждаем только типстеров, которые оставляют уникальные ставки на разные матчи + пишут прогнозы от 200 символов.

Для получения приза:

Зарегистрируйтесь в БК «Winline».

Напишите на ryabkin@sports.ru с темой письма «Победитель октября» и указанием своего логина в Betting Insider и БК «Winline» в теле письма.

Бонус будет начислен в течение трех недель.

Попутного ветра, капперы!

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