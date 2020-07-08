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Клопп сказал, что ему нравится Тиаго Алькантара. Кэф на трансфер игрока в «Ливерпуль» упал в 2,5 раза

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тиаго Алькантара близок к переходу в «Ливерпуль». По информации журналиста beIN Sports Танкреди Пальмери, «Ливерпуль» готовит официальное предложение «Баварии» на сумму 35 млн евро (30 млн + 5 млн бонусов).

29-летний испанец отказался продлевать контракт с «Баварией», который истекает летом 2021 года. Букмекеры оценили шансы Алькантары покинуть Бундеслигу в текущее трансферное окно:

  • «Ливерпуль» – 1.23 (еще 30 июня был 3.1);
  • «Сити» – 5.0;
  • «Барселона» – 10.0;
  • «Челси» – 23.0.

Несмотря на заявление руководства «Баварии» об отсутствии интереса к Тиаго, коэффициент на переход в «Ливерпуль» за неделю упал в 2,5 раза. Юрген Клопп сказал, что ему нравится Алькантара, однако не стал подтверждать достоверность слухов.

Тиаго перешел в «Баварию» в 2013 году. За мюнхенцев полузащитник сыграл 231 матч, забив 31 гол. Transfermarkt оценивает его стоимость в 48 млн евро.

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Источник: Ставка ТВ
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