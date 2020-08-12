Андрей Тихонов о сомнительном фонде Гафарова: «Мы прилетели, пообщались, сфотографировались и все»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов прокомментировал свое участие в сомнительном фонде Gafarov and Partners, создатели которого утверждали, что зарабатывают на ставках.

«На тот момент, когда нас пригласили приехать и пообщаться об этом, никто не знал, что это. Нас просто пригласили – мы прилетели, поговорили, сфотографировались и все, улетели домой», – заявил Тихонов 15 августа на конференции амбассадоров Париматч.

Экс-футболист также опроверг обвинения в рекламе фонда: «Вы видели, чтобы мы призывали вкладывать в этот фонд? Не было ни единого подобного слова. Это была всего-лишь фотосессия людей, которых пригласили сфотографироваться. Если люди хотят куда-то вкладываться... Вспомните МММ! Тогда половина страны туда вложилась!»

Напомним, что в марте 2020 года бывшие игроки сборной России по футболу Владимир Быстров, Андрей Аршавин, Андрей Тихонов, Александр Кержаков и Александр Мостовой, а также бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров и известный телекомментатор «Матч ТВ» Тимур Скляров приняли участие в рекламной кампании инвестиционного фонда Gafarov and Partners Fund. Бывшие спортсмены в своих профилях в «Инстаграме» опубликовали фотографии, на которых они одеты в мерч фонда.

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В мае этого же года в Татарстане по требованию прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) против четырех организаторов фонда.

Мы обсуждали ситуацию с фондом Gafarov and Partners с главным YouTube-расследователем деятельности фонда Андреем Алистаровым.