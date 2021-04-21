Только 4% россиян признались в ставках на спорт

По данным опроса аналитического центра НАФИ, около 70% жителей России пересекались с букмекерами. Букмекерскими конторами пользовались лишь 4% населения страны.

Из опроса также стало известно, что 26% россиян не знают о существовании БК.

Самая большая аудитория у БК — люди в возрасте от 18 до 24 лет (11%). Граждане за 35 лет ставят меньше, а люди старше 60 вообще не пользуются услугами букмекеров.



«Чаще клиентами букмекерских контор становятся молодые люди, которые только начинают самостоятельную жизнь», — комментирует опрос генеральный директор центра НАФИ Гузелия Имаева. По ее словам, это связано с большей склонностью молодежи к риску и легкомысленным отношением к деньгам, из-за чего на ставках тратятся последние деньги. Имаева также объясняет феномен недостатком финансовой грамотности среди молодых людей.