Рекордные трансферы и новый контракт с Nike. Как британский миллионер вернул любимую команду детства в АПЛ

В чем секрет? Чтобы осуществить свою мечту и вывести любимую команду детства в АПЛ, Тони Блум стал про-беттером.

Пару лет назад среднестатистическому любителю футбола было известно о «Брайтоне» два факта:

Это где-то в Англии;

Прозвище команды – «Чайки» (по изображению птицы на эмблеме).

Все изменилось в апреле 2017 года, когда «Брайтон» вернулся в АПЛ спустя 34 года, проведенных в Чемпионшипе и английской Лиге 1. Первые два сезона они провели в нижней части турнирной таблицы, но на этот раз они идут увереннее (11 место и 15 очков) – при этом до матча с «МЮ» по рейтингу xPTS они занимали 6 место. Также на их счету уже одна громкая победа над «Тоттенхэмом» (3:0).

Все это – прямая заслуга руководства клуба

Революцию в игре совершил новый приглашенный тренер Грэм Поттер, которого в октябре номинировали на приз лучшему тренеру месяца.

За рекордные для клуба 20 млн евро куплены Нил Мопе, Адам Уэбстер и Леандро Троссард.

Как результат – успех на поле и за его пределами:

растет посещаемость матчей

и на три года продлен контракт с Nike.

История возвращения «Брайтона» в АПЛ началась еще 10 лет назад, когда в клуб пришел Тони Блум.

Человек, который изменил все

Тони Блум стал президентом «Брайтона» в 2009 году. Он погасил долги клуба в 18 млн фунтов, вложил 93 млн в строительство нового стадиона American Express и стал главным акционером клуба, получив 75% всех ценных бумаг. Новый стадион с большей вместимостью, прожекторы и прочее – с самого начала все это было подготовкой к выходу в АПЛ.

«Я футбольный болельщик, сам играл семь или восемь лет. Мне интересно постоянно что-то развивать, поэтому сейчас я займусь футбольным клубом», – рассказывал он прессе сразу после вступления в должность.

Уже в 2011 году «Брайтон» выиграл английскую Лигу 1 и поднялся в Чемпионшип.

На самом деле с «Брайтоном» его связывает еще больше. Семья Блумов много лет сотрудничала с клубом, а его дед Гарри даже был вице-президентом «чаек» в 70-х. Кроме любимого клуба, ему досталась от деда еще одна страсть – к азартным играм. Уже тогда маленький Тони бегал на Уэст-стрит и проигрывал все карманные деньги в игровых автоматах.

Ему, конечно, прилетало за это от старших, но никто и представить не мог, что это увлечение сделает его миллиардером, а «Брайтон» снова крутым.

Прогуливал колледж в букмекерских конторах, а позже бросил работу в офисе и стал профессиональным беттером

1. В 15 лет Тони прогуливал колледж и зависал в букмекерских конторах. Для того, чтобы его пускали, он использовал поддельные документы (в Англии разрешено играть на ставках с 18 лет).

2. Еще во время университета он работал в аудиторской компании Ernst&Young. Ему быстро надоело просиживать штаны в офисе – Тони бросил работу и стал профессиональным беттером. Он часто поднимал банк, но случались и промахи – в 1994-м Тони потерял 5 тысяч фунтов с одной ставки на матч по крикету.

3. После продолжительного вин-стрика его схантили в Victor Chandler (теперь BetVictor – прим. Sports.ru) – букмекер не хотел, чтобы его обыгрывали, поэтому просто переманил игрока на свою сторону.

«Я верю в агрессивный беттинг. Чтобы выиграть много, вы должны рисковать», – делился своим секретом Тони Блум.

4. Victor Chandler направил Тони Блума в Тайланд, чтобы тот организовал работу локальных офисов. Однако он скоро вернулся с новым знанием – азиатским гандикапом. Благодаря необычной форе, компания в числе первых опробовала новый вариант ставки на европейском рынке – на ней они зарабатывали миллионы.

5. Позже Тони ушел из Victor Chandler и создал свою беттинговую компанию – Premier Bet. Главной ее особенностью стала возможность делать ставки онлайн. Через три года Тони продал компанию за 1,2 млн фунтов.

6. Он успел воспользоваться и трендом на покер, спродюсировав два сайта для игры онлайн. Блум также продал оба проекта в 2006 – они принесли ему 204 млн.

7. За время увлечения покером он и сам садился за стол. В общем он выиграл 3,3 млн долларов, а за свое хладнокровие получил прозвище Lizard (Ящерица – прим. Sports.ru). Фаны покера все еще помнят его пятичасовую игру за полмиллиона с Даниэлем Негриану – Тони проиграл, но не расстроился, а спокойно поздравил оппонента и вышел из-за стола.

«Покер дает хорошее понимание многих вещей. В том числе помогает читать ситуации, людей, принимать сложные решения. Эти навыки можно использовать в бизнесе и, конечно, в управлении футбольным клубом», – рассказывал Тони.

В Starlizard никто не говорит о том, что происходит в офисе, а работникам запрещено играть на ставках и даже иметь аккаунт в Твиттере

В том же 2006 году Тони Блум нашел применение своему новому прозвищу, решив сделать его полноценным брендом. Он основал консультирующую по ставкам компанию Starlizard. Все просто – платишь за входной билет 2 млн и ждешь прибыли. Как это работает?

«Только три или четыре человека в компании знают все данные и решают, куда направить деньги. Даже отдел статистики не имеет понятия, на какой матч надо ставить, чтобы выиграть. Никто не говорит о том, что происходит в офисе. Работникам запрещено играть на ставках и даже иметь аккаунт в Твиттере», – признается бывший сотрудник Блума.

Также бывший сотрудник компании рассказывает, что в Starlizard есть четыре функциональных отдела:

Инсайдеры, которые собирают информацию о форме команд – они постоянно контактируют с игроками, экспертами, журналистами, и знают все подробности про травмы, атмосферу в команде, о тренировках.

Дальше включается другой отдел, который обрабатывает эти данные в компьютерной модели, придуманной Тони еще во время работы в Victor Chandler. Программа симулирует все возможные результаты матча и определяет их вероятность.

Третья группа отбирает для ставки команды, анализирует коэффициенты и рассчитывает, какую сумму и на кого ставить.

На последнем этапе действует команда брокеров, которая делает ставки.

Большие суммы Starlizard заряжает исключительно на азиатском рынке, который настолько интенсивен, что крупная ставка остается незамеченной – это нужно для того, чтобы не влиять на букмекерские котировки и не вызывать лишних подозрений. По этим же причинам ставки на мелкие лиги не превышают сумму в 20 тыс фунтов.

Важно: cтавки на «Брайтон» в компании Блума под запретом

Но тем не менее, финансовый оборот компании, по разным подсчетам, оценивают в несколько миллиардов фунтов. Прибыль – от 1% до 3%. В хороший год компания зарабатывает до 100 млн, но точных цифр не знает никто.

Блум не говорит на тему бизнеса, а каждый сотрудник перед приемом на работу подписывает договор о неразглашении любой информации. Самое частое слово, которое употребляет бывший сотрудник Starlizard, рассказывая о Тони Блуме – «nice».

Даже страница в Википедии о нем говорит немного и, в основном, про его успехи в покере и про руководство футбольным клубом. У него нет профиля в Инстаграме с дорогими автомобилями, частными самолетами и прочими атрибутами красивой жизни. На публике он также выглядит достаточно скромно, одеваясь либо в «кэжуал», либо в мерч своего любимого клуба. Также скромно поступают и его сотрудники.

СМИ описывают Тони Блума как довольно закрытого семьянина. Он, его жена Линда и их сын живут то в северном Лондоне, то в Австралии (на родине супруги). Его жена, кстати, занимается благотворительностью и поддерживает людей с рассеянным склерозом – 17 лет назад самой Линде был поставлен такой диагноз.

Тони Блум – идеальный пример того, как можно свое хобби превратить в дело всей жизни. И при всем этом он остается самым простым человеком, близким к фанатам своей любимой команды.

Нет, ну вот вы знаете еще одного владельца клуба АПЛ, которого можно встретить на улице и угостить Pringles?

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