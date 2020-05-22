Топ-5 команд Бундеслиги для ставок на ничью – «Шальке» самый дружелюбный, но заряжать на «Лейпциг» выгоднее

В сезоне 2019/2020 в Бундеслиге 22% игр заканчивались мирным исходом – это относительно невысокий показатель, поэтому букмекеры выставляют на это событие высокие коэффициенты. Betting Insider подобрал для вас пять самых выгодных команд чемпионата Германии для ставок на ничью.

«РБ Лейпциг»

«Лейпциг» проиграл в этом сезоне в Бундеслиге меньше всех – всего три раза. Но почему тогда команда Юлиана Нагельсмана не везет «Баварии» с десяток очков? Ответ прост – 35% матчей «быков» были сыграны вничью. Для одного из лидеров чемпионата это слишком много. «Лейпициг» уже и после перерыва успел разойтись миром с «Фрайбургом» – в итоге у команды уже девять ничейных результатов в копилке. Средний коэффициент на ничью в матчах «Лейпцига» – 4.73, а ниже приведен ROI, который вы могли бы получить на таких ставках, если бы заряжали на эту команду с первого тура:

Все матчи – ROI 55%;

Дома – ROI 83%;

В гостях – ROI 27%.

«Шальке»

Самый популярный исход в играх с участием «Шальке» – ничья, которая зафиксирована в десяти матчах (38%) команды. Причем довольны «горняки» могут быть только ничейными исходами в матчах с обеими «Боруссиями». Остальные ничьи этой команды – безусловная потеря очков. Но нам ведь важно другое, правда?

Все матчи – ROI 41%;

Дома – ROI 76%;

В гостях – ROI 5%.

«Вольфсбург»

«Волки» любят играть вничью. Так в сезоне 2017/2018 и 2012/2013 они были самой миролюбивой командой, поэтому не удивляет их появление в топе и в этом году. Главное на что стоит обратить внимание – ставить на ничейный исход лучше в домашних матчах «Вольфсбурга», на выезде это невыгодно. Лучший коэффициент на ничью можно было словить в матче с «Падеборном» – 4.89, а в среднем он составляет 3.85.

Все матчи – ROI 36%;

Дома – ROI 84%;

В гостях – ROI -13%.

«Фортуна» Дюссельдорф

«Фортуна» борется за выживание, и каждое очко для нее на вес золота, поэтому команда не стесняется играть вничью, особенно, если соперник выше классом. В среднем заряжать на ничью в матчах клуба из Дюссельдорфа можно было со средним коэффициентом 4.07, а в гостевых – 4.17.

Все матчи – ROI 16%;

Дома – ROI 11%;

В гостях – ROI 21%.

«Боруссия» Дортмунд

С дортмундской «Боруссией» нужно быть аккуратнее – «шмели» не играли вничью с 17 декабря (13 официальных матчей). Зато средний коэффициент на мирный исход здесь самый высокий из нашего топа – 5.05. Ну а самый дикий кэф можно было поймать в игре с «Падеборном» – 9.35. По большей части благодаря этому результату «Боруссия» и оказалась в нашем рейтинге.

Все матчи – ROI 16%;

Дома – ROI 39%;

В гостях – ROI -7%.

Большинство команд из нашего топа играют ничейные исходы дома, а при подобных ставках на них в выездных матчах ROI уходит в минус. В гостях выгоднее ставить на ничью других команд:

Падеборн – ROI 57%;

Фрайбург – ROI 55%;

Герта – ROI 48%;

Хоффенхайм – ROI 38%;

Вердер – ROI 36%.

Тренды в любой момент могут измениться, поэтому всегда анализируйте матч и обращайте внимание на следующие моменты:

Кому из соперников выгодна ничья;

Погода. В неблагоприятных погодных условиях увеличивается вероятность сухого матча, а соответственно и повышается шанс на ничью;

Насколько выгодна ничья командам с турнирной точки зрения;

Дисквалификация и травмы ведущих игроков.

👇 Лучшие стратегии и ставочные советы – в рассылке Betting Insider. Подпишитесь, чтобы регулярно получать все сливки беттинга