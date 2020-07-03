Топ-5 самых недооцененных команд АПЛ на основании статистики xPTS – забирайте в свой арсенал

После карантина в АПЛ уже отыграли три тура. Чемпион и обладатель серебра известны, но интриг в лиге еще хватает. На основании показателя xPTS (ожидаемые набранные очки) поговорим о 5 командах АПЛ, которые могут выстрелить в оставшихся 6 турах до завершения сезона-2019/20.

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«Уотфорд»

28 очков, xPTS – 40.22

С Найджелом Пирсоном команда сумела оттолкнуться от дна. Чего только стоит февральская победа над «Ливерпулем» (3:0). Проблема лишь в том, что это единственная победа «Уотфорда» в 10 последних матчах. «Уотфорд» играет по четкой схеме 4-2-3-1. После карантина у подопечных Пирсона лишь 1 очко в 3 турах, а отрыв от зоны вылета составляет составляет лишь 1 балл. «Уотфорд» больше всех в АПЛ недобрал очков, и если бы удача не отвернулась, команда шла бы в середине турнирной таблицы. Главная проблема парней Пирсона – слабая реализация. Забито лишь 29 голов, хотя xG (ожидаемые забитые голы) – 39.01.

«Брайтон»

33 очка, xPTS – 42.13

Аналогичная ситуация и в «Брайтона» с реализацией моментов. Команда забила 34 гола, но по xG не все так плохо – 41.11. У «Брайтона» 33 очка и задела в 6 очков над зоной вылета должно хватить, чтобы остаться в элите английского футбола. Команда Грэма Поттера в 13 матчах 2020 года победила лишь раз – «Арсенал» со счетом 2:1. В предстоящем туре «Брайтон» встретится с главным аутсайдером АПЛ – выезд в Норвич. Нужно обязательно брать три очка в данной встрече и гарантировать себе прописку, ведь дальше матчи против «Ливерпуля» и «Ман Сити».





«Норвич»

21 очко, xPTS – 29.73

Выиграв Чемпионшип в прошлом сезоне, «Норвич» сохранил состав. «Канарейки» проиграли все три матча после карантина и отстают на 6 очков от предпоследнего места и на 7 – от спасительного 17-го. Если посмотреть на статистику xPTS, «Норвич» должен опережать «Ньюкасл» и «Вест Хэм». «Канарейки» забили лишь 25 голов в 32 матчах – худший показатель в АПЛ, хотя xG у них – 33.52. Сразу 11 голов на свой счет записал финский снайпер Теему Пукки. Сейчас в команде травмированы Ляйтнер, Хэнли, Бирам и Циммерманн, поэтому выбраться со дна шансов все меньше.

«Манчестер Юнайтед»

52 очка, xPTS – 59.62

В первом круге команда Сульшера была самой нестабильной в АПЛ: обыгрывала «Ман Сити» и «Челси», но уступала «Кристал Пэлас», «Ньюкаслу» и «Борнмуту». Чем труднее соперник, тем лучше «МЮ» против него играет. Сульшер сумел выстроить качественную позиционную оборону, а Рашфорд и Марсьяль – настоящие мастера по организации контратак. В позиционных атаках «красные дьяволы» выглядят беззубо: медленно перекатывают мяч и навешивают в штрафную в надежде на удачу. Аутсайдеры умышленно отдают мяч и инициативу «МЮ». Было тяжело без травмированного Погба, который был ответственен за креатив.

Удачно вписался в игру команды приобретенный за 55 млн евро Фернандеш – «МЮ» получил звено, которого не хватало. За время карантина восстановились Рашфорд и Погба. После рестарта команда Сульшера выглядит здорово: сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (1:1) и разгромила «Шеффилд Юнайтед» (3:0) и «Брайтон» (3:0). В центре поля у «МЮ» наконец-то полный порядок. Фернандеш и Погба отлично сыгрались, Фред и Матич в отличной форме. Команда Сульшера научилась играть против аутсайдеров и сейчас имеет хорошие шансы спасти сезон и попасть в ЛЧ.





«Челси»

54 очка, xPTS – 60.38

Лондонский клуб с карантина вышел уверенно – обыграл «Астон Виллу» и «Манчестер Сити» с одинаковым счетом 2:1, но после этого в дерби уступил «Вест Хэму» (1:2), чем серьезно усложнил себе жизнь в турнирной таблице. «Аристократы» все еще четвертые, но лишь на 2 очка меньше у «МЮ» и «Вулверхэмптона», которые тоже на всех парах мчатся в ЛЧ. К счастью для «Челси», плохо дела идут после паузы у «Лестера», который вот-вот потеряет свое третье место.

Сердце «Челси», диспетчер «Челси» играет в привычную схему 4-3-3, но активно применяет ротацию. Например, неожиданно в игре с «Ман Сити» Канте сыграл опорника и это дало свои плюсы. «Челси» уверенно играет в позиционной обороне. Игра против команды Гвардиолы показала, что лондонцы пребывают в хорошей физической форме. У «Челси» 57 забитых голов в сезоне, хотя по xG должно быть еще больше – 63.01. «Синие» пропустили 44 гола, но должны были намного меньше: xGA – 35.51.

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