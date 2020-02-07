Топ-5 команд НБА для ставок на фору в сезоне 2019/2020

Ставки на основные исходы во всех американских лигах не так популярны, как гандикапы. Особенно большим спросом гандикапы пользуются, когда играют очевидные фавориты и аутсайдеры, где никому не интересно ставить на условный коэффициент 1.08. Равновероятные форы (в среднем – «1.90 на 1.90») – наиболее востребованный вид ставок среди капперов. Выделим 5 команд НБА, на форы которых ставить выгоднее всего. ROI – статистический показатель, определяющий процент прибыли от банка, если ставить в каждом матче на фору этих команд.

1. «Оклахома-Сити Тандер»

ROI – 30.69%

В межсезонье клуб покинули Пол Джордж и Расселл Уэстбрук. Был взят курс на перестройку – за двух лидеров «Оклахома» получила несколько перспективных драфт-пиков. В команду Билли Донована пришли опытные Данило Галлинари и Крис Пол, но долгосрочные перспективы с новым клубом они наверняка не собирались строить. Крис решил – «сливать» сезон не вариант, а поэтому «Тандер» и в текущем сезоне конкурентны. Букмекеры в них не верят, несмотря на то, что команда уверенно идет в зоне плей-офф. Пол создал прекрасную атмосферу в раздевалке, а Галлинари, Деннис Шрёдер и Стивен Адамс поддержали инициативу именитого ветерана. Кроме них в стартовую пятерку входит талантливейший 21-летний защитник Шэй Жильжо-Александер, которого выменяли у «Клипперс». Костяк в «Тандер» качественный, поэтому «сливать» сезон теперь нет смысла.

2. «Бостон Селтикс»

ROI – 25.18%

Комфортно среди лидеров Восточной конференции себя чувствует и коллектив Брэда Стивенса. В передней линии у «Бостона» есть прекрасная связка Тайс – Кантер, приносящая много важных очков в каждой игре. Скамейка у Стивенса короткая, но отсутствие одного-двух резервистов никак не влияет на результат. «Бостон» выиграл 31 поединк в этом сезоне, регулярно пробивает минусовые форы, но вряд ли клуб будет бороться в текущем году за титул – слишком сильная нагрузка упала на плечи лидеров.

3. «Майами Хит»

ROI – 13.76%

Команда Эрика Споэлстры продолжает уничтожать все живое на своем паркете. 22 победы в 25 матчах – фантастический результат коллектива, от которого ждали максимум выхода в плей-офф. Но аппетит приходит во время еды, поэтому и Батлер со своими партнерами наслаждаются моментом. При каждой возможности они громят оппонентов, и это несмотря на то, что «Майами» играет достаточно медленно. Оборона «Хит» выглядит надежно и стабильно, поэтому клуб из Флориды мы точно увидим в плей-офф.

4. «Торонто Рэпторс»

ROI – 12.10%

Букмекеры не верят, что чемпион может второй сезон подряд выступать на высоком уровне. Особенно после потери робота по имени Кавай. Но «Торонто» плевать на мнение букмекеров – они наклепали уже 29 победных матчей, во многих из которых пробивали фору.

5. «Милуоки Бакс»

ROI – 10.88%

Система Буденхольцера продолжает давать результат. «Бакс» – возглавляет турнирную таблицу НБА и лидирует по многим статистическим показателям. Яннис Адетокунбо практически в каждой игре включает инстинкт убийцы, поэтому «Милуоки» регулярно пробивают высокие минусовые форы. «Бакс» обладают глубоким составом, поэтому даже без нескольких травмированных они способны проходить весь сезон без спадов.

Автор: Владислав Авраменко

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