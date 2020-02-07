НХЛ – непредсказуемая лига, в которой непросто оценить долгосрочные перспективы команд. Но даже тут можно выделить 5 команд, ставки против которых можно превратить в прибыльное дело. ROI – показатель, демонстрирующий процент прибыли, который можно было получить, если ставить на поражения этих команд во всех матчах сезона 2019/20.

1. «Вегас Голден Найтс»

ROI – 16.78%

В Неваде подобралась крепкая по именам команда. Немного странными, конечно, выглядят действия менеджмента клуба – всего за три года существования под завязку забита платежная ведомость, тогда как на усиление совершенно не осталось места. Карлссон, Пирри, Флери, Суббан, Шмидт, Теодор, Маршессо, Пачиоретти, Нюландер, Штястны, Стоун – с таким подбором исполнителей «рыцари» должны быть среди лидеров, но вместо этого они с трудом удерживаются в зоне плей-офф. «Вегас» неожиданно имеет отрицательный процент побед и поражений, поэтому ставить против него очень выгодно.

2. «Детройт Ред Уингз»

ROI – 16.24%

«Красные крылья» – беспросветный аутсайдер текущего сезона в НХЛ. У «Детройта» в активе жалкие 13 побед в 55 матчах. Удивительно, что Джефф Блэшилл все еще сохраняет свой пост главного тренера. Видимо, боссы клуба с понимаем относятся к огромным кадровым потерям, которые «Детройт» испытывает на протяжении всего сезона.





К примеру, в последнем матче против «Миннесоты» в лазарете числились 8 исполнителей, среди которых были практически все лидеры. У «красных крыльев» худшая атака и худшая оборона в НХЛ. Команда из Города моторов нагло «сливает» сезон, поэтому смело ставьте на поражения «Детройта».

3. «Нэшвилл Предаторз»

ROI – 15.45%

Питеру Лавиолетте простили катастрофический провал в ноябре, но с тех пор «хищники» никак не могут прийти в себя, поэтому специалист лишился своей должности. Место на тренерском мостике занял Джон Хайнс, но движения вперед мы пока не видим. «Нэшвилл» обладает отличным потенциалом, а состав выглядит сбалансированным. Одна из причин, почему клуб из Теннесси за пределами зоны плей-офф – слабая игра Пекка Ринне в рамке ворот. Борьба за восьмерку на Западе ожидается серьезная и «хищники» обязаны в нее включиться.

4. «Нью-Джерси Дэвилз»

ROI – 13.06%

После ротации на тренерском мостике «дьяволы» заиграли бодрее – команда интересней выглядела в атаке, у нее появилось больше моментов. «Нью-Джерси» удалось снять скальпы с нескольких грозных соперников, но вскоре вновь появились чудовищные ошибки в обороне. «Дьяволы» вновь опустились на дно Востока – в их активе лишь 19 побед в сезоне и никаких шансов на попадание в плей-офф.

5. «Лос-Анджелес Кингс»

ROI – 9.05%

Очередное свидетельство того, что династиям в НХЛ не место. Худшая после «Детройта» команда лиги – недавно вроде бы великие «Кингс». Кажется, парням с востока пора расслабиться и думать о драфте, а в матчах плей-офф можно посмотреть и на «Лейкерс».

Автор: Владислав Авраменко

Какую из этих команд вам наиболее жалко? Обсудим в комментариях!

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