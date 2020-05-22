Топ-5 команд Бундеслиги для ставок на тотал больше – тут нет «Баварии», а «Дортмунд» лишь второй

Бундеслига – самый результативный топ-чемпионат Европы (3,24 гола за игру). Неудивительно, что многие капперы любят зарядить тут на тотал больше. Мы составили топ-5 команд, на результативных матчах которых можно выигрывать чаще
1. «Герта»
Особое внимание стоит обратить на «Герту», которая одинаково результативно играет дома и в гостях – по десять матчей на ТБ (2,5). До начала карантина у берлинцев получилась серия из пяти подряд «верховых» матчей – после рестарта Бундеслиги эта тенденция продолжилась. Заряжать на ТБ (2,5) в играх «Герты» можно было со средним коэффициентом 1.67, а ваш ROI при ставках по этой линии с начала сезона составил бы:
Все матчи – ROI 27%;
Дома – ROI 24%;
В гостях – ROI 30%.
✌️ Топ-5 команд Бундеслиги для ставок на победу – тут нет «Баварии» и «Боруссии»
2. «Боруссия» Дортмунд
От кого можно ждать высоких тоталов, так это от «шмелей». «Боруссия» – самая результативная команда Бундеслиги. В среднем в ее матчах забивается четыре гола, а ставка ТБ (2,5) сыграла в 85% случаев. Также стоит отметить, что последние три сезона «Дортмунд» неизменно попадал в топ-5 самых прибыльных команд для ставок на тотал больше в чемпионате Германии.
Все матчи – ROI 21%;
Дома – ROI 17%;
В гостях – ROI 24%.
3. «Майнц»
Нельзя не отметить в плане результативности и «Майнц». Однако, на тотал больше точно не стоит ставить в домашних играх этой команды, а вот в гостевых ставка залетает с высокой вероятностью – в 92% случаев. Только в одном выездном матче против «Фортуны» из Дюссельдорфа было забито меньше трех голов.
Все матчи – ROI 19%;
Дома – ROI -3%;
В гостях – ROI 40%.
4. «Айнтрахт» Франкфурт
Стабильно зарабатывать на «верховых» матчах «Франкфурта» можно уже третий сезон подряд. «Айнтрахт» – самая выгодная команда для ставок на тотал больше в сезоне 2017/2018, а в прошлом и текущем розыгрыше Бундеслиги клуб попал в топ-5.
Все матчи – ROI 16%;
Дома – ROI 20%;
В гостях – ROI 11%.
🧐 Десятки прогнозов от экспертов и топ-игроков на матчи Бундеслиги – на одной странице
5. «Вердер»
«Вердер» в этом сезоне играет дома просто ужасно – всего девять забитых голов при тридцати пропущенных. Из-за такой неуверенной игры «музыкантов» страдает общая результативность – только 67% матчей сыграны на ТБ (2,5). Обратная ситуация у бременцев на выезде – пропускают примерно столько же, а вот забили на десять голов больше, поэтому 85% матчей в гостях «верховые».
Все матчи – ROI 15%;
Дома – ROI 3%;
В гостях – ROI 27%.
Отдельно обязательно нужно сказать о «Хоффенхайме» и «Аугсбурге», которые результативны в домашних матчах. Ставки на ТБ (2,5) в родных стенах этих команд увеличили бы ваш банк на 32% и 31% соответственно.
Положительный ROI при ставках на ТБ (2,5) можно было бы набить при ставках на девять команд Бундеслиги, но из нашего материала вы узнали самые прибыльные варианты, в том числе в домашних и гостевых играх. Тренды помогут определиться с выбором ставки, но не забывайте, что любая тенденция может измениться.
Автор: Алексей Степанченко