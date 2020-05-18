Топ-5 команд Бундеслиги для ставок на победу – тут нет «Баварии» и «Боруссии»

Германия – это вам не АПЛ, где за медали и еврокубки играют одни и те же 5-6 клубов. В Бундеслиге есть почти бессменный лидер «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд, которая с переменным успехом пытается противостоять коллективу из Мюнхена.

Все остальные команды по известному принципу «Тоттенхэма» постоянно курсируют вверх-вниз по турнирной таблице. Прошлогодние лидеры могут сыграть не самым лучшим образом, а середняки наоборот, взлететь высоко.

Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть итоговые таблицы за несколько последних лет. Вот одни из самых ярких примеров:

«Кельн» в сезоне 2016/2017 неожиданно попал в первую пятерку, а в следующем году вылетел, заняв последнее место.

в сезоне 2016/2017 неожиданно попал в первую пятерку, а в следующем году вылетел, заняв последнее место. «Шальке» после второго места и попадания в Лигу чемпионов в розыгрыше 2017/2018, в следующем сезоне не попал даже в десятку.

Ставки на фаворитов это огромный риск для вашего банка. Как показывают цифры, заряжать на команды из лидирующей тройки – дело невыгодное:

«Бавария» – ROI -18%;

«Боруссия» Дортмунд – ROI -11%;

«РБ Лейпциг» – ROI -14%.

А вот если грузить на удачно выступающего время от времени середняка, то можно неплохо увеличить банк. Мы подготовили для вас топ-5 команд Бундеслиги, на которых выгоднее всего ставить в текущем сезоне!

1. «Хоффенхайм»

ROI – 80%

Удивительно видеть в лидерах рейтинга команду, занимающую девятое место и не побеждавшую уже пять игр подряд. «Хоффенхайм» взобрался на вершину рейтинга благодаря своему удачному старту еще летом-осенью, когда команда добивалась успеха в шести матчах кряду. В эту серию попала и выездная победа над «Баварией». А чуть позже и «Боруссия» Дортмунд не досчиталась трех очков после встречи с «Хоффенхаймом».

2. «Боруссия» Менхенгладбах

ROI – 38%

А вот «Менхенгладбах» в этом рейтинге вряд ли кого-то удивит. Команда удачно проводит сезон, одержав 15 побед в 25 матчах (больше только у «Баварии»). «Гладбах», по мнению букмекеров, до сих пор не считается фаворитом во многих матчах, но выигрывает их. После рестарта Бундеслиги можно воспользоваться недооценкой букмекеров и приумножить свой банк за счет ставок на победу «Боруссии», которая особенно удачно играет дома.

3. «Байер»

ROI – 35%

«Байер» лишь на два очка (и одну победу) отстает от менхенгладбахской «Боруссии». «Леверкузен» набрал отличную форму по весне, поэтому приостановке чемпионата они были явно не рады. Посмотрим сумел ли «Байер» сохранить свою форму и продолжит ли феерить летом?

4. «Герта»

ROI – 24%

К выгодному андердогу можно отнести «Герту», которая выиграла всего семь матчей, но при ставках на нее на дистанции вы все равно оказались бы в плюсе. Берлинцы одержали четыре победы в гостях с дикими коэффициентами. Так в победном для «Герты» матче с «Байером» можно было зарядить на нее за 6.05.

5. «Фрайбург»

ROI – 23%

«Фрайбург» вместо борьбы за выживание продолжает сражаться за Лигу Европы. Подопечные Кристиана Штрайха не преподносили таких же громких сенсаций, как «Хоффенхайм» и «Герта», но зато им удалось победить в десяти матчах, что и позволило «Фрайбургу» оказаться в нашем топе.

Вывод

Ставки на победу фаворитов в чемпионате Германии не оправданы из-за низких коэффициентов. Команды среднего уровня на дистанции приносят намного больше прибыли. Непредсказуемость результатов матчей делает Бундеслигу интереснее, но нервы игроков при ставках на этот чемпионат тают как шансы соперников «Баварии» в этом сезоне.

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