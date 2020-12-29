Betting Insider

Соловьиный POMET, чистка ушей и поражения во благо от «Арсенала» – топ-6 безумных букмекерских акций 2020 года

Betting Insider собрал шестерку самых трэшовых акций букмекеров в 2020 году.

Paddy Power и неудачный твит фаната

Великобритания – это Мекка ставок на спорт, и британским букмекерам приходится соответствовать самым высоким стандартам. Им приходится расплачиваться за каждый недочет и каждое неверное действие. Так букмекерская контора Paddy Power в один момент стала врагом всех британских ЛГБТ-организаций. Букмекер имел неосторожность в своей еженедельной подборке, посвященной матчам Кубка Англии по футболу, выложить не самый толерантный твит одного из фанатов. «Rent boys» (мальчики по вызову) – так расстроенный болельщик отреагировал на неудачную игру своей команды.

Ящик Пандоры был открыт.

По итогу Paddy Power пришлось удалить запись с твитом фаната, а также принести публичные извинения ЛГБТ-сообществу.

«Арсенал» спасает мир

«Арсенал» Микеля Артеты – это очень сложная история. Ребята могут как уничтожать идущий на медали «Челси», так и сливать несколько игр подряд командам калибра «Бернли». Лихорадить «канониров» начало еще во время доигровки прошлого сезона, и тогда букмекерская контора Paddy Power придумала крутую акцию. За каждое поражение «Арсенала» в АПЛ букмекер оплачивал посадку 6000 деревьев. Такая акция появилась не случайно – защитник «Арсенала» Эктор Бельерин обещал 3000 новых деревьев за каждую победу его клуба. Учитывая неудачную серию «канониров» (они начали доигровку сезона с 2 поражений подряд), букмекер выступил очень своевременно, и теперь где-то под Лондоном появится целая свеженькая роща.

«Эктор, на твоих партнеров нельзя положиться в вопросе спасения планеты, поэтому мы тебе поможем». Paddy Power, респект!

Соловьиный POMET – как «Марафонбет» реагировал на биф Уткина и Соловьева

Пока мы без спорта скучали на карантине, Владимир Соловьев и Василий Уткин развлекали нас как могли. Их виртуальная битва ничем не уступала самым ожесточенным футбольным дерби. В одном из своих эфиров Соловьев уличил Уткина в работе с нелегальным букмекером и участии в «серых схемах». Он указал, что БК «Марафон» работает по лицензии Кюрасао, а Уткин с рекламы не платит никаких налогов. Вероятно, Владимир Рудольфович перепутал офшорную БК «Марафон» и легальную букмекерскую компанию «Марафонбет». Сотрудничает Василий Уткин именно со второй.

В ответ на дерзкие обвинения Соловьева, «Марафонбет» объявил об акции, главным призом которой была встреча с Василием Уткиным. Для участия в акции нужно было воспользоваться промокодом POMET. Скорее всего, это отсылка к шутке Ивана Урганта в адрес шоу Владимира Соловьева на телеканале «Россия-1».

Спонсор «Гранады» опубликовал неприличный мем про «Гранаду» – «Гранада» обиделась

Тут речь, безусловно, не о рекламе идет, но букмекер, создавший данный инфоповод, свою долю хайпа поймать сумел. Перейдем к деталям. Букмекерская контора Winamax после матча «Атлетико» – «Гранада» (победа «Атлетико» 6:1; гол, ассист и заработанный пенальти для Жоау Феликса) в своем твиттере опубликовала картинку следующего содержания:


Казалось бы, обычная твиттерская шутка, букмекер решил попробовать в грязный юмор. Но есть проблема – БК Winamax является титульным спонсором «Гранады». Естественно, с первой секунды публикации твита фанаты закатили истерику, а клуб моментально их в этом поддержал. «Гранада» опубликовала официальное заявление, в котором потребовала удалить твит и принести извинения болельщикам. С первым пунктом Winamax очень быстро справился, а вот до извинений дело не дошло. Впрочем, через некоторое время букмекер и клуб продлили договор о сотрудничестве еще на 2 года. И пошуметь на весь интернет ребята успели и в хороших отношениях остаться!

BetBoom и промо-кампании боев

В 2020 году БК Bingo Boom успешно пережила ребрендинг. Теперь букмекер называется BetBoom, плюс немного изменилась цветовая гамма сайта. Из громких маркетинговых активностей хотелось бы отметить 2 бойцовских кейса:

  • создание 8-битной игры по мотивам боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейджи;
  • заход на рынок АСМР c рекламой боя Тайсон – Джонс.

В первом случае BetBoom сделали игру, в которой любой желающий мог подраться за Хабиба или за Гейджи. Забрав 2 раунда в 8-битной игре, авторизированные пользователи могли поучаствовать в розыгрыше 20 000 рублей.

Что касается промо к бою Майка Тайсона и Роя Джонса, то в BetBoom замутили нативную рекламу у ютуб-блогерши Arina SL. Девушка снимает ролики в жанре АСМР (видеоролики, звуки в которых вызывают приятные физические ощущения). Формат, мягко говоря, необычный, зато привлекающий внимание людей, далеких от мира ставок на спорт.

Бонусный раздел – этого не делали букмекеры, но получилось забавно

Константин Генич и Winline-дерби

Не так давно комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал интервью Sports.ru, в котором рассказал о своей ошибке на октябрьском матче «Спартак» – «Зенит». Тогда Константин во время трансляции назвал противостояние команд «Winline-дерби» (чего делать не мог). 

«Я поплыл. Так было везде написано, везде это говорили. Я сказал эту фразу всего один раз в самом начале матча. Этой фразой я пытался найти новый заход, за что потом поплатился»

Все обвинения в намеренном упоминании данного названия дерби Генич категорически отверг. 

Верить этой информации или нет – решайте сами, но шуму Константин навел будь здоров. Дело дошло до того, что об отстранении комментатора просила сама РПЛ. А Winline можно только поздравить: в один момент ребята за ноль (наверное) рублей получили рекламу в самом большом футбольном матче страны.

Баннер 1XBET на сайте сельсовета

Неожиданная история произошла на сайте Идринского сельсовета (Красноярский край, население – 5000 человек). В один момент на нем начала появляться очень странная реклама. Сначала это были сайты знакомств и препараты для увеличения мужской силы, а потом пользователи заметили баннер с рекламой букмекерской конторы 1XBET. В администрации сельсовета факт продажи рекламы на сайте отрицают и обещают во всем разобраться. Скорее всего, это правда, и сайт взломали арбитражники с целью размещения партнерских ссылок.

Какая история вам зашла больше всего? Делимся в комментах!

Источник главного изображения: ТАСС

Источник изображений внутри статьи: твиттер БК Winamax, YouTube-канал Arina SL, casino.org

Комментарии
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N.N.N.
49% WR-3.03% ROI
Соловьиный POMET - топ
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Max S
50% WR-1.83% ROI
Некоторые вызывают испанский стыд... 🤦🏻‍♂️
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The Great Combinator
50% WR0% ROI
А может Генич и не ошибся ))
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Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити| Кубок Английской лиги
«Манчестер Юнайтед» после 16 туров расположился на второй позиции в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. Давно ждали такого от команды, но вот Сульшер сумел настроить клуб на сезон.

В Лиге чемпионов манкунианцы не смогли выйти в плей-офф, но продолжат свои выступления во втором по силе клубном турнире Европы. В чемпионате Англии «красные дьяволы» одержали 10 побед и три раза сыграли вничью, что принесло 33 очка, как и у «Ливерпуля».

«Манчестер Сити» пока на пятой позиции. Впрочем, расстояние до лидеров составляет всего четыре очка. В трех последних дуэлях подопечные Пепа Гвардиолы выиграли – у «Саутгемптона» (1:0), «Ньюкасла» (2:0) и «Челси» (3:1).

В составе «МЮ» не выйдут на поле Джонс, Кавани, Рохо и Линделёф. У «горожан» в лазарете Лапорт и Габриэл Жезус. В изоляции с коронавирусом Гарсия, Уокер и Эдерсон.

Я считаю, что этот матч станет одним из самых интересных в наступившем году. По игре «Сити» на сегодня выглядит очень мощно, но «красные» смогут компенсировать преимущество опытом.

Тяжело отдать кому-либо предпочтение. Предполагаю мирный исход в этой дуэли.

Источник: VseProSport
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