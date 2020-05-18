🔥 Топ-10 капперов с самыми точными прогнозами на Бундеслигу – подпишитесь на каждого

Мы не устанем повторять – Бундеслига возвращается! В субботу, 16 мая, мы наконец-то насладимся топ-футболом после месяцев тишины и пустоты на стадионах и в наших сердечках!

Возобновление сезона воодушевляет – уже готовите виртуозные ставки на матчи «Боруссии», «Баварии» и других грандов? Не торопитесь – в такие моменты нельзя поддаваться чувствам. Вы должны быть аккуратными, чтобы не опустошить банк, ведь букмекер притаился и ждет от вас неосмотрительности!

🇩🇪 Чтобы помочь вам избежать ошибок, мы собрали топ-10 капперов с самыми точными прогнозами на Бундеслигу. Эти нордические мастера набили отличный ROI на огромной дистанции, заряжая на чемпионат Германии – подпишитесь на каждого, чтобы повторять их выгодные и бесплатные прогнозы на матчи Бундеслиги!

10 место: Толян Соколов1. ROI – 4,21%

9 место: PATRIOT_CCCP. ROI – 5,14%

7 место: Сандро. ROI – 9,02%

6 место: Новикова Таня. ROI – 9,19%

5 место: Druh08. ROI – 11,51%

А теперь тройка призеров – эти капперы работают в штабе Флика – иначе не объяснить, почему они так хороши в прогнозировании Бундеслиги.

🥉 3 место: Nurlan Shakirov. ROI – 15,45%

У Нурлана дистанция в 1500+ матчей – это достойно. Всем понятно, что будет дальше, когда он ставит на тоталы – ROI каппера по этой линии равен 3,5%!

🥈 2 место: delfin.333. ROI – 15,49%

Этот каппер настоящий старичок в ставках – его история насчитывает более шести тысяч матчей! Просто невероятно! А еще он особенно хорош в ставках на индвидуальный тотал гостей – его ROI тут – 9,18%.

🥇 1 место: Evgeny Real-Deal. ROI – 22,71%

Поздравляем лидера рейтинга! Он оторвался от преследователей так же сильно, как «Бавария» от остальных клубов Бундеслиги. Евгений недавно сделал свою пятитысячную ставку, а прямо сейчас у него легитимный винстрик из 5 матчей!

Как стать такими же великими игроками в чемпионате Германии? Отвечаем по пунктам!