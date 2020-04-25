Топ команд для ставок на тотал в чемпионате Таджикистана

На выходных состоится очередной тур Высшей лиги Таджикистана. Если верить цифрам, это веселый и результативный турнир. В прошлом сезоне в среднем в чемпионате забивалось 2,99 голов за матч. Этот год начали еще бодрее – 3,26 за игру.
Команды для ставок на тотал больше
В трех первых турах результативность лиги порадовала – 67% матчей были «верховыми». В Таджикистане играют команды разного уровня и стиля, поэтому разгромным счетом 7:0 тут никого не удивить. Заряжать на тотал больше в этом чемпионате одно удовольствие.
Топ команд для ставок на ТБ (2.5):
- «Хатлон» – ROI 76,33%;
- «Истаравшан» – ROI 76.00%;
- «Локомотив Памир» – ROI 22.67%.
Топ команд для ставок на ТБ (3):
- «Худжанд» – ROI 69.00%;
- «Хатлон» – ROI 68.67%;
- «Локомотив Памир» – ROI 67.00%.
Топ команд для ставок на ТБ (3.5):
- «Локомотив Памир» – ROI 109.33%;
- «Худжанд» – ROI 109.00%;
- ЦСКА Памир Душанбе – ROI 103.00%.
Самыми оптимальными выглядят ставки на ТБ (3). Здесь почти минимальный риск и хорошие коэффициенты (в среднем около 2.00).
Отметим, что во всех «номинациях» засветился «Локомотив Памир». Дебютант Высшей лиги играет результативно, не считая матча с «Душанбе 83» (1:0).
В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Хатлоном», матчи которого больше всего подходят для классической ставки на ТБ (2.5). Поэтому не упустите возможность зарядить на этот матч с коэффициентом 1.65.
Команды для ставок на тотал меньше
Со ставкой на тотал меньше определиться намного легче. Только у двух команд можно найти положительный баланс «низовых» встреч.
«Душанбе 83»:
- ТМ (2.5) – ROI 55.00%;
- ТМ (3) – ROI 26.67%;
- ТМ (3.5) – ROI 1.33%.
«Куктош»:
- ТМ (2.5) – ROI 41.33%;
- ТМ (3) – ROI 45.33%;
- ТМ (3.5) – ROI 44.67%.
По статистике видно, что в матчах с участием «Душанбе 83» выгоднее грузить на ТМ (2.5), а в играх «Куктоша» все перечисленные тоталы приносят примерно одинаковую прибыль.
Делать вывод по трем сыгранным турам конечно же рано, но тенденция к «верховым» матчам зародилась еще в прошлых сезонах. Betting Insider будет следить за этим самобытным чемпионатом и обязательно расскажет о его новых трендах.
А вы следите за чемпионатом Таджикистана?
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