Топ команд для ставок на тотал в чемпионате Таджикистана

На выходных состоится очередной тур Высшей лиги Таджикистана. Если верить цифрам, это веселый и результативный турнир. В прошлом сезоне в среднем в чемпионате забивалось 2,99 голов за матч. Этот год начали еще бодрее – 3,26 за игру.



Команды для ставок на тотал больше

В трех первых турах результативность лиги порадовала – 67% матчей были «верховыми». В Таджикистане играют команды разного уровня и стиля, поэтому разгромным счетом 7:0 тут никого не удивить. Заряжать на тотал больше в этом чемпионате одно удовольствие.

Топ команд для ставок на ТБ (2.5):

«Хатлон» – ROI 76,33%;

«Истаравшан» – ROI 76.00%;

«Локомотив Памир» – ROI 22.67%.

Топ команд для ставок на ТБ (3):

«Худжанд» – ROI 69.00%;

«Хатлон» – ROI 68.67%;

«Локомотив Памир» – ROI 67.00%.

Топ команд для ставок на ТБ (3.5):

«Локомотив Памир» – ROI 109.33%;

«Худжанд» – ROI 109.00%;

ЦСКА Памир Душанбе – ROI 103.00%.

Самыми оптимальными выглядят ставки на ТБ (3). Здесь почти минимальный риск и хорошие коэффициенты (в среднем около 2.00).

Отметим, что во всех «номинациях» засветился «Локомотив Памир». Дебютант Высшей лиги играет результативно, не считая матча с «Душанбе 83» (1:0).

В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Хатлоном», матчи которого больше всего подходят для классической ставки на ТБ (2.5). Поэтому не упустите возможность зарядить на этот матч с коэффициентом 1.65.

Команды для ставок на тотал меньше

Со ставкой на тотал меньше определиться намного легче. Только у двух команд можно найти положительный баланс «низовых» встреч.

«Душанбе 83»:

ТМ (2.5) – ROI 55.00%;

ТМ (3) – ROI 26.67%;

ТМ (3.5) – ROI 1.33%.

«Куктош»:

ТМ (2.5) – ROI 41.33%;

ТМ (3) – ROI 45.33%;

ТМ (3.5) – ROI 44.67%.





По статистике видно, что в матчах с участием «Душанбе 83» выгоднее грузить на ТМ (2.5), а в играх «Куктоша» все перечисленные тоталы приносят примерно одинаковую прибыль.

Делать вывод по трем сыгранным турам конечно же рано, но тенденция к «верховым» матчам зародилась еще в прошлых сезонах. Betting Insider будет следить за этим самобытным чемпионатом и обязательно расскажет о его новых трендах.

А вы следите за чемпионатом Таджикистана?

Еще больше информации, чтобы стать топ-каппером:

Топ-5 команд Высшей лиги Беларуси для ставок на ТМ – матчи с их участием будут скучными, но выгодными

Топ-5 команд Беларуси для ставок на «Тотал больше» – результативный футбол и рост банка до 65%

Пять классических ошибок при ставках на спорт – вы тоже их допускали