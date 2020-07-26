Топ-50 трансферов лета: Бэйл в «Ньюкасл», обмен Мартинеса в «Барсу» и возвращение Кокорина в «Зенит»

Все коэффициенты на трансферы.

Перерыв между сезонами в этом году будет коротким. Топовые европейские чемпионаты планируют стартовать в середине сентября. Таким образом, отдых для футболистов ведущих лиг составит всего 1,5-2 месяца. Немецкий футбольный союз уже объявил, что первый тур Бундеслиги начнется 18 сентября – для некоторых команд, участвующих в еврокубках, перерыв между игровыми циклами составит всего месяц.

Однако трансферы никто не отменял. Некоторые сделки уже прошли, но основные переходы произойдут, когда трансферное окно откроется. Случится это в конце июля-начале августа.

В линии букмекеров уже есть варианты трансферов летнего ТО. Betting Insider собрал все коэффициенты в одном месте. Это топ-50 ожидаемых переходов.

🏌️‍♂️ 50. Бэйл (32 млн евро) из «Реала» в «Ньюкасл» – 5.0

Гарет Бэйл сыграл всего в 20 матчах за «Реал» в сезоне-2019/20. 3 гола и 2 ассиста явно не лучшая статистика для игрока с самой большой зарплатой в клубе. Из-за постоянных травм и большого контракта «Мадрид» не может продать Бэйла в другой клуб. Новые владельцы «Ньюкасла» – последняя надежда Зидана разгрузить платежную ведомость для новых игроков.

49. Баркли (21,5 млн евро) из «Челси» в «Ньюкасл» – 5.0

🤪 48. Балотелли (5,5 млн евро) в китайскую Суперлигу – 4.0

47. Стивенс (5,5 млн евро) из «Шеффилда» в «Челси» – 4.0

🧤 46. Кариус (3,2 млн евро) из «Ливерпуля» в «Вест Хэм» – 4.0

Больше о летних трансферах в нашем блоге:

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⚡️ 45. Мане (120 млн евро) из «Ливерпуля» в «Реал» – 3.75

Зидан уже давно присматривается к сенегальцу. С «Ливерпулем» Мане завоевал ЛЧ и АПЛ. Возможно, настало время для нового вызова.

44. Милинкович-Савич (64 млн евро) из «Лацио» в «МЮ» – 3.75

43. Эдуар (13,5 млн евро) из «Селтика» в «Арсенал» – 3.5

⚡️⚡️ 42. Обамеянг (56 млн евро) из «Арсенала» в «Барселону» – 3.25

41. Лемар (24 млн евро) из «Атлетико» в «МЮ» – 3.0

😱 40. Кроос (48 млн евро) из «Реала» в «Баварию» – 3.0

39. Пеллегрини (32 млн евро) из «Ромы» в «ПСЖ» – 3.0

38. Семеду (32 млн евро) из «Барселоны» в «Ювентус» – 3.0

37. Онана (36 млн евро) из «Аякса» в «Барселону» – 3.0

36. Рэмзи (28 млн евро) из «Ювентуса» в «Тоттенхэм» – 2.87

35. Жезус (56 млн евро) из «Манчестер Сити» в «Ювентус» – 2.87

34. Фрэйзер (17,5 млн евро) в «Селтик» – 2.75

🤦🏻‍♂️ 33. Луиз (12 млн евро) из «Арсенала» в «Бенфику» – 2.7

🤬 32. Гризманн (96 млн евро) из «Барселоны» в «ПСЖ» – 2.62

31. Шакири (16 млн евро) из «Ливерпуля» в «Ньюкасл» – 2.5

30. Кинг (16 млн евро) из «Борнмута» в «МЮ» – 2.5

29. Упамекано (45 млн евро) из «Лейпцига» в «Баварию» – 2.5

🇺🇦 28. Ярмоленко (9,5 млн евро) из «Вест Хэма» в «Динамо Киев» – 2.5

😪 27. Коутиньо (56 млн евро) из «Барселоны» в «Челси» – 2.5

26. Ракитич (20 млн евро) из «Барселоны» в «Севилью» – 2.5

С приходом в «Барсу» Пьянича игровое время Ивана гарантированно сократится. Слухи активно связывают Ракитича с «Севильей» – сам игрок также заявил, что был бы рад вернуться в состав бывшего клуба: «Я слежу за их матчами, до сих пор праздную все их голы», – говорил игрок.

25. Бэйли (29,5 млн евро) из «Байера» в «МЮ» – 2.4

24. Сауль (72 млн евро) из «Атлетико» в «МЮ» – 2.25

🍾 23. Кокорин (5,20 млн евро) из «Сочи» (из «Зенита») в «Зенит» – 2.2

У Александра сложные отношения с нынешним руководством «Зенита», однако в клубе все еще рассчитывают на нападающего. «Мне бы очень хотелось, чтобы Кокорин выступал за «Зенит». Я как тренер говорю, что Кокорин является одним из лучших футболистов РПЛ», – заявлял Семак. В случае ухода Азмуна или Дзюбы, Кокорин может стать новым лидером нападения питерского клуба.

22. Ван де Бек (44 млн евро) из «Аякса» в «МЮ» – 2.1

21. Фекир (32 млн евро) из «Бетиса» в «Арсенал» – 2.0

20. Лаллана (9,5 млн евро) из «Ливерпуля» в «Бернли» – 2.0

19. Вертонген (14,5 млн евро) из «Тоттенхэма» в «Интер» – 2.0

👶🏼 18. Чалов (14,5 млн евро) из ЦСКА в «Челси» – 1.95

Даже несмотря на слабую статистику Федора в РПЛ и Лиге Европы (9 голов в 34 матчах), слухи до сих пор связывают его с АПЛ.

17. Виллиан (22,5 млн евро) из «Челси» в «Арсенал» – 1.83

16. Мертенс (20 млн евро) из «Наполи» в «Интер» – 1.83

Дрис уже стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи» (125 голов). Возможно, настало время для нового вызова. По информации Tuttosport, Мертенс разговаривал с Ромелу Лукаку по поводу переезда в Милан.

🤬🤬 15. Хамес (32 млн евро) из «Реала» в «Атлетико» – 1.83

Хамес уже не раз намекал, что хочет покинуть «Мадрид» по завершению сезона. По информации Cadena SER, игрок ждет, когда «матрасники» сделают новое предложение по трансферу.

14. Чилуэлл (40 млн евро) из «Лестера» в «Челси» – 1.72

💰 13. Мартинес (64 млн евро) из «Интера» в «Барселону» – 1.66

12. Райс (49,5 млн евро) из «Вест Хэма» в «Челси» – 1.66

11. Видаль (11 млн евро) из «Барселоны» в «Интер» – 1.66

Антонио Конте лично желает видеть Видаля в рядах «Интера». Тренер уже работал с игроком в «Ювентусе».

10. Парти (40 млн евро) из «Атлетико» в «Арсенал» – 1.57

💰💰💰 9. Санчо (117 млн евро) из «Боруссии» в «МЮ» – 1.53

Джейдона связывают слухами сразу с несколькими клубами АПЛ, однако наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для игрока остается «МЮ». По информации Bild, сделка состоится, если «Манчестер» попадет в Лигу чемпионов.

8. Эзе (9 млн евро) из КПР в «Тоттенхэм» – 1.5

7. Грилиш (30,5 млн евро) из «Астон Виллы» в «МЮ» – 1.5

🤕 6. Смолов (7 млн евро) из «Локомотива» в «Сельту» – 1.4

Ткаченко, агент Смолова, сообщил, что приоритет для его клиента – остаться в Европе. «Сельта» сделала предложение о выкупе. Несмотря на травму приводящей мышцы правой ноги, из-за которой Федор может пропустить остаток сезона, букмекеры высоко оценивают вероятность полноценного трансфера.

🇩🇪 5. Хавертц (81 млн евро) из «Байера» в «Челси» – 1.36

Сразу после объявления о переходе Тимо Вернера в «Челси» котировки на трансфер Хавертца рухнули. Если еще несколько месяцев назад никто не сомневался, что новый сезон игрок начнет в «Баварии», то теперь букмекеры практически уверены, что лондонцы подпишут еще одну суперзвезду.

4. Теллес (32 млн евро) из «Порту» в ПСЖ – 1.33

3. Кальехон (9,5 млн евро) из «Наполи» в «Валенсию» – 1.33

👓 2. Тиаго (48 млн евро) из «Баварии» в «Ливерпуль» – 1.23

Тиаго отказался подписывать новый контракт с «Баварией». Английская пресса считает переход в «Ливерпуль» решенным делом – Алькантара очень нравится Юргену Клоппу.

🚧 1. Кулибали (56 млн евро) из «Наполи» в «Сити» – 1.25

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию «Сити» и разрешил клубу играть в еврокубках. Многие фанаты и футбольные эксперты с неодобрением отнеслись к этому решению, однако теперь для клуба не будет никаких препятствий снова подписывать суперзвезд. По информации The Guardian, Кулибали является приоритетной целью для Пепа Гвардиолы.

Кто куда перейдет? Составляйте экспресс из трансферов – в комментах!