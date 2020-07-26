Betting Insider

Топ-50 трансферов лета: Бэйл в «Ньюкасл», обмен Мартинеса в «Барсу» и возвращение Кокорина в «Зенит»

Все коэффициенты на трансферы.

Перерыв между сезонами в этом году будет коротким. Топовые европейские чемпионаты планируют стартовать в середине сентября. Таким образом, отдых для футболистов ведущих лиг составит всего 1,5-2 месяца. Немецкий футбольный союз уже объявил, что первый тур Бундеслиги начнется 18 сентября – для некоторых команд, участвующих в еврокубках, перерыв между игровыми циклами составит всего месяц. 

Однако трансферы никто не отменял. Некоторые сделки уже прошли, но основные переходы произойдут, когда трансферное окно откроется. Случится это в конце июля-начале августа.

В линии букмекеров уже есть варианты трансферов летнего ТО. Betting Insider собрал все коэффициенты в одном месте. Это топ-50 ожидаемых переходов.

🏌️‍♂️ 50. Бэйл (32 млн евро) из «Реала» в «Ньюкасл» – 5.0

Гарет Бэйл сыграл всего в 20 матчах за «Реал» в сезоне-2019/20. 3 гола и 2 ассиста явно не лучшая статистика для игрока с самой большой зарплатой в клубе. Из-за постоянных травм и большого контракта «Мадрид» не может продать Бэйла в другой клуб. Новые владельцы «Ньюкасла» – последняя надежда Зидана разгрузить платежную ведомость для новых игроков.

49. Баркли (21,5 млн евро) из «Челси» в «Ньюкасл» – 5.0

🤪 48. Балотелли (5,5 млн евро) в китайскую Суперлигу – 4.0

47. Стивенс (5,5 млн евро) из «Шеффилда» в «Челси» – 4.0

🧤 46. Кариус (3,2 млн евро) из «Ливерпуля» в «Вест Хэм» – 4.0

Больше о летних трансферах в нашем блоге:

Зидан: «Хамес отказался от участия в матче». Букмекеры уже оценили, где игрок продолжит карьеру – кэфы от 1.83

«Сельта» выкупит Смолова, несмотря на травму – так считают букмекеры. Коэффициент – 1.40

«Локомотив» хочет арендовать защитника «Лестера» Бенковича с правом выкупа

⚡️ 45. Мане (120 млн евро) из «Ливерпуля» в «Реал» – 3.75

Зидан уже давно присматривается к сенегальцу. С «Ливерпулем» Мане завоевал ЛЧ и АПЛ. Возможно, настало время для нового вызова.

44. Милинкович-Савич (64 млн евро) из «Лацио» в «МЮ» – 3.75

43. Эдуар (13,5 млн евро) из «Селтика» в «Арсенал» – 3.5

⚡️⚡️ 42. Обамеянг (56 млн евро) из «Арсенала» в «Барселону» – 3.25

41. Лемар (24 млн евро) из «Атлетико» в «МЮ» – 3.0

😱 40. Кроос (48 млн евро) из «Реала» в «Баварию» – 3.0

39. Пеллегрини (32 млн евро) из «Ромы» в «ПСЖ» – 3.0

38. Семеду (32 млн евро) из «Барселоны» в «Ювентус» – 3.0

37. Онана (36 млн евро) из «Аякса» в «Барселону» – 3.0

36. Рэмзи (28 млн евро) из «Ювентуса» в «Тоттенхэм» – 2.87

35. Жезус (56 млн евро) из «Манчестер Сити» в «Ювентус» – 2.87

34. Фрэйзер (17,5 млн евро) в «Селтик» – 2.75

🤦🏻‍♂️ 33. Луиз (12 млн евро) из «Арсенала» в «Бенфику» – 2.7

🤬 32. Гризманн (96 млн евро) из «Барселоны» в «ПСЖ» – 2.62

31. Шакири (16 млн евро) из «Ливерпуля» в «Ньюкасл» – 2.5

30. Кинг (16 млн евро) из «Борнмута» в «МЮ» – 2.5

29. Упамекано (45 млн евро) из «Лейпцига» в «Баварию» – 2.5

🇺🇦 28. Ярмоленко (9,5 млн евро) из «Вест Хэма» в «Динамо Киев» – 2.5

😪 27. Коутиньо (56 млн евро) из «Барселоны» в «Челси» – 2.5

26. Ракитич (20 млн евро) из «Барселоны» в «Севилью» – 2.5

С приходом в «Барсу» Пьянича игровое время Ивана гарантированно сократится. Слухи активно связывают Ракитича с «Севильей» – сам игрок также заявил, что был бы рад вернуться в состав бывшего клуба: «Я слежу за их матчами, до сих пор праздную все их голы», – говорил игрок.

25. Бэйли (29,5 млн евро) из «Байера» в «МЮ» – 2.4

24. Сауль (72 млн евро) из «Атлетико» в «МЮ» – 2.25

🍾 23. Кокорин (5,20 млн евро) из «Сочи» (из «Зенита») в «Зенит» – 2.2

У Александра сложные отношения с нынешним руководством «Зенита», однако в клубе все еще рассчитывают на нападающего. «Мне бы очень хотелось, чтобы Кокорин выступал за «Зенит». Я как тренер говорю, что Кокорин является одним из лучших футболистов РПЛ», – заявлял Семак. В случае ухода Азмуна или Дзюбы, Кокорин может стать новым лидером нападения питерского клуба.

22. Ван де Бек (44 млн евро) из «Аякса» в «МЮ» – 2.1

21. Фекир (32 млн евро) из «Бетиса» в «Арсенал» – 2.0

20. Лаллана (9,5 млн евро) из «Ливерпуля» в «Бернли» – 2.0

19. Вертонген (14,5 млн евро) из «Тоттенхэма» в «Интер» – 2.0

👶🏼 18. Чалов (14,5 млн евро) из ЦСКА в «Челси» – 1.95

Даже несмотря на слабую статистику Федора в РПЛ и Лиге Европы (9 голов в 34 матчах), слухи до сих пор связывают его с АПЛ.

17. Виллиан (22,5 млн евро) из «Челси» в «Арсенал» – 1.83

16. Мертенс (20 млн евро) из «Наполи» в «Интер» – 1.83

Дрис уже стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи» (125 голов). Возможно, настало время для нового вызова. По информации Tuttosport, Мертенс разговаривал с Ромелу Лукаку по поводу переезда в Милан. 

🤬🤬 15. Хамес (32 млн евро) из «Реала» в «Атлетико» – 1.83

Хамес уже не раз намекал, что хочет покинуть «Мадрид» по завершению сезона. По информации Cadena SER, игрок ждет, когда «матрасники» сделают новое предложение по трансферу.

14. Чилуэлл (40 млн евро) из «Лестера» в «Челси» – 1.72

💰 13. Мартинес (64 млн евро) из «Интера» в «Барселону» – 1.66

12. Райс (49,5 млн евро) из «Вест Хэма» в «Челси» – 1.66

11. Видаль (11 млн евро) из «Барселоны» в «Интер» – 1.66

Антонио Конте лично желает видеть Видаля в рядах «Интера». Тренер уже работал с игроком в «Ювентусе».

10. Парти (40 млн евро) из «Атлетико» в «Арсенал» – 1.57

💰💰💰 9. Санчо (117 млн евро) из «Боруссии» в «МЮ» – 1.53

Джейдона связывают слухами сразу с несколькими клубами АПЛ, однако наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для игрока остается «МЮ». По информации Bild, сделка состоится, если «Манчестер» попадет в Лигу чемпионов.

8. Эзе (9 млн евро) из КПР в «Тоттенхэм» – 1.5

7. Грилиш (30,5 млн евро) из «Астон Виллы» в «МЮ» – 1.5

🤕 6. Смолов (7 млн евро) из «Локомотива» в «Сельту» – 1.4

Ткаченко, агент Смолова, сообщил, что приоритет для его клиента – остаться в Европе. «Сельта» сделала предложение о выкупе. Несмотря на травму приводящей мышцы правой ноги, из-за которой Федор может пропустить остаток сезона, букмекеры высоко оценивают вероятность полноценного трансфера.

🇩🇪 5. Хавертц (81 млн евро) из «Байера» в «Челси» – 1.36

Сразу после объявления о переходе Тимо Вернера в «Челси» котировки на трансфер Хавертца рухнули. Если еще несколько месяцев назад никто не сомневался, что новый сезон игрок начнет в «Баварии», то теперь букмекеры практически уверены, что лондонцы подпишут еще одну суперзвезду.

4. Теллес (32 млн евро) из «Порту» в ПСЖ – 1.33

3. Кальехон (9,5 млн евро) из «Наполи» в «Валенсию» – 1.33

👓 2. Тиаго (48 млн евро) из «Баварии» в «Ливерпуль» – 1.23

Тиаго отказался подписывать новый контракт с «Баварией». Английская пресса считает переход в «Ливерпуль» решенным делом – Алькантара очень нравится Юргену Клоппу.

🚧 1. Кулибали (56 млн евро) из «Наполи» в «Сити» – 1.25

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию «Сити» и разрешил клубу играть в еврокубках. Многие фанаты и футбольные эксперты с неодобрением отнеслись к этому решению, однако теперь для клуба не будет никаких препятствий снова подписывать суперзвезд. По информации The Guardian, Кулибали является приоритетной целью для Пепа Гвардиолы.

Кто куда перейдет? Составляйте экспресс из трансферов – в комментах!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые 
Все фигня, слушайте меня.
Бейл в Сочи.
Кокорин в Реал Мадрид.
Заболотный в Барсу.
Лаутаро Мартинес в Зенит
ПожаловатьсяОтветить
Все ерунда, слушайте меня.
Бейл в Сочи.
Кокорин в Реал Мадрид.
Заболотный в Барсу.
Лаутаро Мартинес в Зенит
ПожаловатьсяОтветить
Извиняюсь за несколько комментов, случайно вместе отправились)
ПожаловатьсяОтветить
Рэмзи в Тоттенхэм – 2.87
Шакири в Ньюкасл – 2.5
Коутиньо в Челси – 2.5
Ракитич в Севилью – 2.5
Кокорин в Зенит – 2.2
Смолов в Сельту – 1.4
Итоговый кэф: 138.1
ПожаловатьсяОтветить
Ответ на комментарий J.Gatsby 
Кокорин в Сочи останется
ПожаловатьсяОтветить

Рейтинг букмекеров

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
1 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
10 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор

Рекомендуемые прогнозы

Больше популярных прогнозов
UZBetting83.3% WR5.53% ROI
1.89Тотал меньше 3.5
Гуанчжоу Р&Ф — Гуанчжоу Эвергранд|Чемпионат Китая
Гуанчжоу Р&Ф — Гуанчжоу Эвергранд|Чемпионат Китая
Китайский чемпионат сам по себе даёт знать и делать ставки на голы, здесь рискнул на тотал больше 3,5 гола. От того очень мало выбора по ставкам. Обе забьют обезательно. Фули играет агрессивно и имеет хороших нападающих, а Эвенгард чемпион Китая играет осторожно у них тренер Фаюио Каннаваро, буду ждать в этой игре минимум 4 гола. Ведь Фули у себя на поле играет вполне может обыграть команду Каннаваро. Всем удачи
3
Повторить за 1.93
Фил Кудрявцев46.2% WR-1.25% ROI
1.73Тотал меньше 2.5
Фулхэм — Кардифф|Чемпионшип
Фулхэм — Кардифф|Чемпионшип
"Фулхэм" почти решил вопрос с выходом в финал плей-офф Чемпионшипа. В первом полуфинальном матче "дачники" на выезде обыграли "Кардифф" со счетом 2:0. Довольно неожиданная победа.

Теперь у "Фулхэма" отличная позиция, чтобы в домашнем матче отдать сопернику право что-то предлагать. А "Кардифф" - это самая некреативная команда из всей четверки, которая вообще пробилась в плей-офф. Если честно, я очень верю в "Кардифф", как в команду, которая может играть первым номером, особенно на выезде. Поэтому в этой ситуации я считаю, что нас ждет мало голов.

"Фулхэму" это просто не надо. "Фулхэм" сам пропускает очень мало. По статистике регулярного сезона это было видно. А "Кардифф" просто не сможет вывезти один большое количество забитых мячей.

Мне кажется, что спровоцировать "Фулхэм" на активность в атаке "Кардифф" просто не сможет. Еще он едва ли сможет забить два мяча. Поэтому жду малорезультативной и малоинтересной игры, где "Фулхэм" должен по итогу преуспеть, но как именно? Выиграют они с минимальным счетом, быть может, проиграют с минимальным счетом. Это уже другой вопрос.

Мой прогноз - тотал меньше 2,5.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.72
Предыдущий
Следующий