Betting Insider

10 лучших команд для ставки на ИТБ желтых карточек

Считаешь АПЛ самой грубой лигой мира? Тогда изучи внимательнее нашу картинку – там ни одной команды из Англии. 


Пять клубов из Ла Лиги. А могло быть и шесть! Но в этом сезоне Серхио Рамос и вообще вся оборона «Реала» играет на уровне.

Про испанцев и про то, как часто нарушают правила в Серии А, мы уже рассказывали. В топе по желтым карточкам из Италии также пять команд:

  1. «Болонья» – 3,35
  2. «Леганес» – 3,30
  3. «Хетафе» – 3,30
  4. «Дженоа» – 3,25
  5. «Алавес» – 3,10
  6. «Гранада» – 3,05
  7. СПАЛ – 3,05
  8. «Фиорентина» – 3,00
  9. «Милан» – 2,95
  10. «Севилья» – 2,90

А ты ставишь на желтые карточки? Пиши в комментариях

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Комментарии
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Вспп
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Согласен, "Примера" и Серия А тут вне конкуренции! Но, когда ставлю на общий тотал ЖК, очень "хороши" португальская Примейра и наша ненаглядная РФПЛ)))
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Ещё Германия хорошо играет за ЖК
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