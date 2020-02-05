10 лучших команд для ставки на ИТБ желтых карточек

Считаешь АПЛ самой грубой лигой мира? Тогда изучи внимательнее нашу картинку – там ни одной команды из Англии.
Пять клубов из Ла Лиги. А могло быть и шесть! Но в этом сезоне Серхио Рамос и вообще вся оборона «Реала» играет на уровне.
Про испанцев и про то, как часто нарушают правила в Серии А, мы уже рассказывали. В топе по желтым карточкам из Италии также пять команд:
- «Болонья» – 3,35
- «Леганес» – 3,30
- «Хетафе» – 3,30
- «Дженоа» – 3,25
- «Алавес» – 3,10
- «Гранада» – 3,05
- СПАЛ – 3,05
- «Фиорентина» – 3,00
- «Милан» – 2,95
- «Севилья» – 2,90
А ты ставишь на желтые карточки? Пиши в комментариях
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