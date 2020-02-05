10 лучших команд для ставки на ИТБ желтых карточек

Считаешь АПЛ самой грубой лигой мира? Тогда изучи внимательнее нашу картинку – там ни одной команды из Англии.





Пять клубов из Ла Лиги. А могло быть и шесть! Но в этом сезоне Серхио Рамос и вообще вся оборона «Реала» играет на уровне.

Про испанцев и про то, как часто нарушают правила в Серии А, мы уже рассказывали. В топе по желтым карточкам из Италии также пять команд:

«Болонья» – 3,35 «Леганес» – 3,30 «Хетафе» – 3,30 «Дженоа» – 3,25 «Алавес» – 3,10 «Гранада» – 3,05 СПАЛ – 3,05 «Фиорентина» – 3,00 «Милан» – 2,95 «Севилья» – 2,90

А ты ставишь на желтые карточки? Пиши в комментариях

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