Три теннисиста, которых переоценивают букмекеры – используем «синдром второго сезона» в ставках

Ежегодно в теннисе стремительно взлетают молодые и дерзкие игроки. Правда, немногим удается удержаться на достигнутых позициях на протяжении длительного отрезка времени. Фактор провального второго сезона – не вымысел. Он настигает многих выскочек, которые не оправдывают наши ожидания после большого успеха. Важно, что они не оправдывают и ожидания букмекеров, которые на протяжении определенного времени переоценивают возможности спортсменов.



Рассмотрим теннисистов, которых переоценивают в сезоне 2020. Цель – наметить игроков, которые разочаруют в этом году, и использовать это в ставках на теннис. Сначала рассмотрим подобные примеры из 2019 года, чтобы понимать, кого нам искать в новом году.

Марко Чеккинато – от полуфинала «Ролан Гаррос-2018» к 11 победам в следующем сезоне

2018 год стал самым успешным в карьере итальянского теннисиста Марко Чеккинато: ему удалось завоевать два трофея на турнирах АТР в Будапеште и Умаге, а также выйти в полуфинал «Ролан Гаррос». В конце года Марко финишировал на 20-й позиции в рейтинге АТР.

В 2019 году в полной мере продолжить успехи у Марко не получилось. В основной сетке турниров АТР Марко провел 36 матчей, в которых одержал лишь 11 побед. При ставках в 1 000 рублей на соперников Чеккинато суммарная прибыль за сезон составила бы 12 014 рублей.

Александр Зверев – 9 трофеев в 2017 и 2018. Лишь один в 2019 году

Сезон 2018 года Александр Зверев завершил победой на Итоговом турнире в Лондоне и четвертой позицией в рейтинге АТР. В следующем году от теннисиста ожидали не просто погоню за большой тройкой, но и реальную заявку на то, чтобы вышвырнуть оттуда какую-нибудь легенду. Итоги года оказались не столь радужными.

В рейтинге АТР Зверев финишировал лишь на седьмой позиции, взял только один титул не самого престижного турнира категории АТР-250 в Женеве. Из 24 проигранных матчей на официальных турнирах АТР немецкий теннисист 21 раз не оправдал ожидания букмекерских контор, уступив в роли фаворита.

Топ-3 теннисиста с высокими шансами на провал в сезоне-2020

Прошел первый месяц сезона 2020 года. Кто из героев 2019 года провалит новый сезон? Предлагаем наш топ-3 претендентов на слив рейтинга ATP.

Маттео Берреттини

23-летний итальянский теннисист по итогам 2019 года финишировал на 8-й позиции в рейтинге АТР. Берретини выдал фантастический сезон, особенно с учетом того, что начинал год на 54-й позиции. Итальянец забрал титулы турниров в Будапеште и Штутгарте, а также полуфинал Открытого чемпионата США. Не напоминает ли вам эта история соотечественника Чеккинато?

В 2020 году Маттео уже успел «отметиться» неудачным выступлением на Australian Open,проиграв Теннису Сандгрену. Коэффициент на победу американского теннисиста был выше 4.00.

Стефанос Циципас

2019 год Циципас завершил титулом Итогового турнира в Лондоне. Были у него еще и полуфинал Australian Open, финал мастерса в Мадриде, а также трофеи турниров АТР-250 в Марселе и Эшториле.

Циципас активно включился и в сезон 2020 года. Однако пока получается у него далеко не все! На командном АТР Cup и на Australian Open Стефанос выиграл всего два матча из пяти, причем все свои игры он проиграл в роли фаворита. Очки за полуфинал Мельбурна остались незащищенными. Впереди еще весенний грунтовый отрезок сезона, где у Стефаноса «спрятаны» серьезные рейтинговые очки за финал Мадрида, полуфинал Рима и четвертый круг «Ролан Гаррос».

Феликс Оже-Альяссим

19-летний талантливый канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим запомнился в 2019 году своими успехами в Рио-де-Жанейро (финал), Майами (полуфинал) и Штутгарте (финал). Некоторое время он даже входил в топ-20.

Стартовый отрезок сезона 2020 года заставляет сомневаться о возможном закреплении Феликса на достигнутых позициях. На командном АТР Cup за сборную он выиграл лишь один поединок из четырех, а на Australian Open громко проиграл в первом круге Эрнесту Гулбису, хотя коэффициент на победу представителя Латвии был выше 4.00.

В ставках на теннис высокие коэффициенты заходят регулярно. Постоянно рассчитывать на победы фаворитов не приходится – сезон длинный, и спады неизбежны. Конкуренция в АТР с каждым годом усиливается. Имя, былые заслуги в той или иной степени влияют на котировки букмекеров. Один удачный сезон – еще далеко не залог регулярных побед теннисистов.

Надеемся, что наши заметки помогут вам в выборе ставок. А от кого из теннисистов вы ожидаете спад в 2020 году? Делимся мыслями и наблюдениями в комментариях.

Автор: Кey point

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