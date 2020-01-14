🔥 Команды с лучшей формой среди всех клубов из топ-5 лиг

«Какой же Клопп крутой!» – плитка с такой гравировкой точно должна появиться где-то в районе стадиона «Ливерпуля». Его команда не проигрывает в АПЛ уже больше года – с 3 января 2019-го. Как он это делает? ААА!



Кажется, Серия А снова становится интересной и интригующей, в новом сезоне есть кому составить конкуренцию «старой сеньоре» – «Лацио» уже забрал себе Суперкубок и все стабильнее идет в чемпионате.

В Лиге 1 «Монако» настолько окреп, что смог на днях зарубиться с «ПСЖ» (3:3), а парижане и вовсе хотят переманить к себе их главную звезду Сашу Головина – крутота!

Несмотря на то, что «Валенсия» проиграла «Реалу» в 1/2 Суперкубка Испании, в Ла лиге у них все наладилось. Но до первого места все равно пропасть – 9 очков.

А вот «РБ Лейпциг» идет на первом месте в Бундеслиге с отрывом в четыре очка – неожиданно? «Бавария» всего лишь на третьем – что это, конец семилетней эпохи доминирования мюнхенцев?

А кто из этих команд проиграет в следующем туре? Пишите в комментариях

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