4 клуба из Ла Лиги, «Ахмат» и другие. Топ самых грубых команд Европы

Главных анти-героев футбола XXI века все хорошо помнят:

Пепе, который наступил на руку Месси, который сидел на траве после столкновения;

Безумцы из Серии А Гаттузо и Давидс.

Но всегда считалось, что самая грубая игра в АПЛ – там за множеством столкновений и травм сложно кого-то выделить. Чтобы разобраться, где играют в самый жестокий футбол, мы решили посмотреть статистику текущего сезона. Оказалось, что в топе почти нет клубов, а команд из Англии нет вообще.

Возглавляют список две испанские команды («Хетафе» и «Алавес»), что не удивительно для лиги, в которой играют Месси, Азар и другие гениальные дриблеры. Всего из Ла Лиги в топе четыре команды – больше, чем из любого другого чемпионата. Серию А представляют три клуба: «Торино», «Интер» и «Дженоа». Из РПЛ в список попал «Ахмат».

Данные собраны по матчам национальных чемпионатов из топ-6 лиг.



Какую команду вы считаете самой грубой за последние сезоны? Пишите в комментариях

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