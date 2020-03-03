Весь топ команд по среднему количеству голов за игру
- «Бавария» 2.96
- «Аталанта» 2.8
- «ПСЖ» 2.78
- «Боруссия Д» 2.75
- «Аякс» 2.71
- «РБ Лейпциг» 2.58
- «Манчестер Сити» 2.52
- «Барселона» 2.38
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