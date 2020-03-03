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«Бавария», «ПСЖ» или «Боруссия» – у кого самая крутая атака в Европе?

Весь топ команд по среднему количеству голов за игру

  1. «Бавария» 2.96 
  2. «Аталанта» 2.8
  3. «ПСЖ» 2.78
  4. «Боруссия Д» 2.75
  5. «Аякс» 2.71
  6. «РБ Лейпциг» 2.58
  7. «Манчестер Сити» 2.52 
  8. «Барселона» 2.38

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Я знаю у кого самая крутая атака в Европе: у Балтики.
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