Весь топ команд по среднему количеству голов за игру

«Бавария» 2.96 «Аталанта» 2.8 «ПСЖ» 2.78 «Боруссия Д» 2.75 «Аякс» 2.71 «РБ Лейпциг» 2.58 «Манчестер Сити» 2.52 «Барселона» 2.38

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