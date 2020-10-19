Где выиграть PS5 за ставки на футбол, подкаст с Тихоновым и конференция СБК. Главные новости беттинга за неделю (12.10 – 18.10)

Все пропустили? Betting Insider подготовил для вас главные новости из мира букмекеров за прошедшую неделю.

В Parimatch запустили новый розыгрыш, в котором можно выиграть игровую консоль нового поколения, последнюю версию популярного футбольного симулятора и внутриигровую валюту для него.

Ближайший турнир от Dota Summit пройдет с 21 октября по 8 ноября в Европе и СНГ, Северной и Южной Америке, а также в Юго-Восточной Азии.

«Лига Ставок» снова стала лидером Национального рейтинга букмекеров. О всех призерах и устройстве данного рейтинга читайте в нашем материале.

Будьте готовы к главным матчам октября с новым супер-бонусом от Parimatch!

Экс-футболист «Спартака» стал гостем в дебютном подкасте от Parimatch, а через несколько дней отпраздновал свой 50-летний юбилей и возглавил «Астану».

Заместитель генерального директора Parimatch рассказал о самых актуальных темах для российского беттинга.

Ведущие представители индустрии беттинга и спорта обсудили инициативу министра финансов России по увеличению целевых отчислений легальных букмекеров на развитие спорта.

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