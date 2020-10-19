Betting Insider

Где выиграть PS5 за ставки на футбол, подкаст с Тихоновым и конференция СБК. Главные новости беттинга за неделю (12.10 – 18.10)

Все пропустили? Betting Insider подготовил для вас главные новости из мира букмекеров за прошедшую неделю.

🎮 Parimatch подарит новую игровую приставку за ставки на футбол и киберфутбол

В Parimatch запустили новый розыгрыш, в котором можно выиграть игровую консоль нового поколения, последнюю версию популярного футбольного симулятора и внутриигровую валюту для него.

🌋 «ВулканБЕТ» стал официальным партнером Dota Summit 13

Ближайший турнир от Dota Summit пройдет с 21 октября по 8 ноября в Европе и СНГ, Северной и Южной Америке, а также в Юго-Восточной Азии.

🥇 «Лига Ставок» – лидер Национального рейтинга букмекеров

«Лига Ставок» снова стала лидером Национального рейтинга букмекеров. О всех призерах и устройстве данного рейтинга читайте в нашем материале.

💰 2000 рублей за первый экспресс – твоя ставка не проиграет! Parimatch дарит страховку новым игрокам

Будьте готовы к главным матчам октября с новым супер-бонусом от Parimatch!

⚽️ Андрей Тихонов принял участие в первом выпуске подкаста «На линии»

Экс-футболист «Спартака» стал гостем в дебютном подкасте от Parimatch, а через несколько дней отпраздновал свой 50-летний юбилей и возглавил «Астану». 

👨‍⚖️ Руслан Медведь: «Ужесточение законодательства ставит под вопрос целесообразность ведения букмекерского бизнеса»

Заместитель генерального директора Parimatch рассказал о самых актуальных темах для российского беттинга.

🇷🇺 Государство против беттинга? Представители букмекерских контор и спортивные функционеры обсудили проблемы индустрии

Ведущие представители индустрии беттинга и спорта обсудили инициативу министра финансов России по увеличению целевых отчислений легальных букмекеров на развитие спорта.

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В Московской области спортивные мероприятия опять будут проходить без зрителей. Готовим ставки на гостевые команды?

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Константин Генич56% WR-2.41% ROI
1.72Победит Зенит
Зенит — Брюгге|Лига чемпионов УЕФА
Зенит — Брюгге|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П1 в матче Зенит — Брюгге. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что у бельгийского клуба есть потери - сразу несколько футболистов не смогут принять участие в матче из-за коронавирусной инфекции.

У Зенита по разным причинам не сыграют Малком и Дуглас Сантос, однако в остальном команда подходит к матчу в хорошем состоянии.

Брюгге - не тот соперник, с которым у Зенита могут возникнуть проблемы. Зенит должен активно сыграть в атаке и уверенно победить. Тем более, питерцы играют в родных стенах.

Источник: РБ
12
Повторить за 1.9
Мaксим Калиниченко48% WR2.38% ROI
1.88Обе команды забьют - Да
Динамо Киев — Ювентус|Лига чемпионов УЕФА
Динамо Киев — Ювентус|Лига чемпионов УЕФА
Стартует групповой этап Лиги чемпионов. «Динамо» Киев сыграет с «Ювентусом». Матч пройдет на стадионе «Олимпийский».

У «Ювентуса» есть большая потеря в лице Криштиану Роналду, который заболел коронавирусом. Португалец сейчас усиленно пытается восстановиться к игре с «Барселоной» в рамках этого же турнира.

Но я не считаю, что турницы без Роналду очень сильно ослабеют. Возможно, их состав немного видоизменится. Пирло наверняка поменяет схему игры. Это даже поможет «старой синьоре» понять, как она будет играть без главной звезды.

«Динамо» - темная лошадка для многих. Игры сборной Украины показали, что те игроки, которые смогли выйти на поле во время прошедшей паузы на матчи сборных, прогрессируют при Луческу. Даже Цыганков, который не играет в основном составе киевлян, находится в хорошей форме. Выходя на замену, он способен решить исход тех или иных эпизодов матча.

Я думаю, «Ювентусу» в этой встрече легко не будет. Даже без зрителей в Киеве «Динамо» может быть угрозой для турницев. Склоняюсь к тому, что киевляне сейчас в состоянии забить «Ювентусу». Конечно же, итальянцы не останутся в стороне при таком развитии событий. В том, что они тоже отличатся, я тоже не сомневаюсь.

Повторюсь, турнцам будет очень нелегко в этом матче. Думаю, что игра не будет сухой. В тайне надеюсь, что «Динамо» победит. Но моя итоговая ставка — обе команды забьют в этой встрече.

Источник: Vseprosport
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