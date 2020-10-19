Где выиграть PS5 за ставки на футбол, подкаст с Тихоновым и конференция СБК. Главные новости беттинга за неделю (12.10 – 18.10)

Все пропустили? Betting Insider подготовил для вас главные новости из мира букмекеров за прошедшую неделю.
🎮 Parimatch подарит новую игровую приставку за ставки на футбол и киберфутбол
В Parimatch запустили новый розыгрыш, в котором можно выиграть игровую консоль нового поколения, последнюю версию популярного футбольного симулятора и внутриигровую валюту для него.
🌋 «ВулканБЕТ» стал официальным партнером Dota Summit 13
Ближайший турнир от Dota Summit пройдет с 21 октября по 8 ноября в Европе и СНГ, Северной и Южной Америке, а также в Юго-Восточной Азии.
🥇 «Лига Ставок» – лидер Национального рейтинга букмекеров
«Лига Ставок» снова стала лидером Национального рейтинга букмекеров. О всех призерах и устройстве данного рейтинга читайте в нашем материале.
💰 2000 рублей за первый экспресс – твоя ставка не проиграет! Parimatch дарит страховку новым игрокам
Будьте готовы к главным матчам октября с новым супер-бонусом от Parimatch!
⚽️ Андрей Тихонов принял участие в первом выпуске подкаста «На линии»
Экс-футболист «Спартака» стал гостем в дебютном подкасте от Parimatch, а через несколько дней отпраздновал свой 50-летний юбилей и возглавил «Астану».
👨⚖️ Руслан Медведь: «Ужесточение законодательства ставит под вопрос целесообразность ведения букмекерского бизнеса»
Заместитель генерального директора Parimatch рассказал о самых актуальных темах для российского беттинга.
🇷🇺 Государство против беттинга? Представители букмекерских контор и спортивные функционеры обсудили проблемы индустрии
Ведущие представители индустрии беттинга и спорта обсудили инициативу министра финансов России по увеличению целевых отчислений легальных букмекеров на развитие спорта.
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