Betting Insider

8-битный Хабиб, новое экшн-видео Parimatch и где выиграть Land Cruiser 200 за ставки. Главные новости беттинга за неделю (19.10 – 25.10)

Все пропустили? Betting Insider подготовил для вас главные новости из мира букмекеров за прошедшую неделю.

🤩 Zeus, Iceberg и Sh4dowehhh стали героями экшн-видео Parimatch

Первый за историю Parimatch ролик исключительно для киберспортивной аудитории, а также конкурс на лучший комментарий.

📲 «Олимпбет» объявил о розыгрыше топовой техники Apple и автомобилей – Land Cruiser 200, Toyota Camry и Toyota Corolla

В Олимпбет запустили новый розыгрыш, в котором можно выиграть Land Cruiser 200, Toyota Camry и Toyota Corolla.

🥇 «Лига Ставок» – на первом месте в национальном рейтинге российских букмекеров, Mostbet – последний

Опубликован рейтинг лучших российских букмекерских контор

👊🏻 Parimatch сделал маску для инстаграма к бою Хабиба

Главный приз – набор нового заряженного мерча от букмекера.

👌🏻 Директор по маркетингу БК «Лига Ставок»: «Клиент стоит во главе всего!»

Коротко о том, почему клиентоцентричность является одной из базовых ценностей БК «Лига Ставок». 

🤼‍♂️ BetBoom запустил 8-битную игру к бою Хабиб – Гэтжи

Среди победителей игры будут разыграны 200 000 рублей. 

💪🏻 Букмекерская компания bwin страхует экспрессы

Максимальная сумма бонуса – 20 000 рублей!

💰 Проект Street Hero выиграл грант 500 000 рублей в конкурсе «Лиги ставок»

Приложение поможет создать свою собственную команду всем, кто об этом мечтает, но не знает, с чего начать: выбрать любой вид спорта, найти площадку и тренера.

📊 Светлана Горбунова (Первое СРО): «Букмекеры должны выплачивать федерациям фиксированные суммы, а не проценты»

Недоработки в обновленном законодательстве в отношении букмекеров. Как они влияют на беттинг?

🇪🇺 Игорь Столяров («Лига ставок»): «25% спонсорских вложений в европейский футбол – это букмекеры»

Как букмекеры влияют на развитие национального спорта?

2️⃣9️⃣ «Более половины – на победу Хабиба», – CEO «Париматч Россия» о ставках на бой Нурмагомедова и Гэтжи

По прогнозам до боя Хабиб – Гэтжи ждали, что событие станет рекордным для Parimatch в 2020 году и опередит даже финал Лиги чемпионов. 

Источник обложки: https://www.gazeta.ru/sport/20...

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Боруссия М — Реал Мадрид|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить П2 в матче Боруссия М — Реал Мадрид. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что домашнее поражение от Шахтера спутало все планы испанского гранда. Реалу необходимо брать очки в предстоящей встрече, ведь впереди матчи против миланского Интера. Если Реал вновь потеряет очки, то серьезно усугубит свою ситуацию в группе.

У Боруссии хорошая команда с отличной атакующей линией. В последнем туре чемпионата Германии команда забила три гола Майнцу. Однако подопечные Зидана знают, как настраиваться на такие игры. Если команда будет действовать максимально внимательно, как в игре против Барселоны, то мадридцы точно заберут из Менхенгладбаха три очка.

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Локомотив — Бавария|Лига чемпионов УЕФА
Бавараская машина уничтожает абсолютно всех, практически не ошибаясь. В этой лиге чемпионов мюнхенцы уже разгромили Атлетико Мадрид, команду, которая славится своей обороной. В последних пяти матчах они забили целых 20 мячей! Да, есть некоторые кадровые проблемы, но они не значительны. Матч проходит в России, но преимуществом Локомотива это назвать нельзя. Ушёл лидер, Алексей Миранчук, Николич не может поставить стабильную игру в команде. Москвичи потеряли очки с аутсайдером чемпионата - Ротором, это был последний матч пере ЛЧ для них. В общем Бавария уничтожит Локомотив. Без вариантов.
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