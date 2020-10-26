8-битный Хабиб, новое экшн-видео Parimatch и где выиграть Land Cruiser 200 за ставки. Главные новости беттинга за неделю (19.10 – 25.10)

Все пропустили? Betting Insider подготовил для вас главные новости из мира букмекеров за прошедшую неделю.
🤩 Zeus, Iceberg и Sh4dowehhh стали героями экшн-видео Parimatch
Первый за историю Parimatch ролик исключительно для киберспортивной аудитории, а также конкурс на лучший комментарий.
📲 «Олимпбет» объявил о розыгрыше топовой техники Apple и автомобилей – Land Cruiser 200, Toyota Camry и Toyota Corolla
В Олимпбет запустили новый розыгрыш, в котором можно выиграть Land Cruiser 200, Toyota Camry и Toyota Corolla.
🥇 «Лига Ставок» – на первом месте в национальном рейтинге российских букмекеров, Mostbet – последний
Опубликован рейтинг лучших российских букмекерских контор.
👊🏻 Parimatch сделал маску для инстаграма к бою Хабиба
Главный приз – набор нового заряженного мерча от букмекера.
👌🏻 Директор по маркетингу БК «Лига Ставок»: «Клиент стоит во главе всего!»
Коротко о том, почему клиентоцентричность является одной из базовых ценностей БК «Лига Ставок».
🤼♂️ BetBoom запустил 8-битную игру к бою Хабиб – Гэтжи
Среди победителей игры будут разыграны 200 000 рублей.
💪🏻 Букмекерская компания bwin страхует экспрессы
Максимальная сумма бонуса – 20 000 рублей!
💰 Проект Street Hero выиграл грант 500 000 рублей в конкурсе «Лиги ставок»
Приложение поможет создать свою собственную команду всем, кто об этом мечтает, но не знает, с чего начать: выбрать любой вид спорта, найти площадку и тренера.
📊 Светлана Горбунова (Первое СРО): «Букмекеры должны выплачивать федерациям фиксированные суммы, а не проценты»
Недоработки в обновленном законодательстве в отношении букмекеров. Как они влияют на беттинг?
🇪🇺 Игорь Столяров («Лига ставок»): «25% спонсорских вложений в европейский футбол – это букмекеры»
Как букмекеры влияют на развитие национального спорта?
2️⃣9️⃣ «Более половины – на победу Хабиба», – CEO «Париматч Россия» о ставках на бой Нурмагомедова и Гэтжи
По прогнозам до боя Хабиб – Гэтжи ждали, что событие станет рекордным для Parimatch в 2020 году и опередит даже финал Лиги чемпионов.
Источник обложки: https://www.gazeta.ru/sport/20...
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