8-битный Хабиб, новое экшн-видео Parimatch и где выиграть Land Cruiser 200 за ставки. Главные новости беттинга за неделю (19.10 – 25.10)

Все пропустили? Betting Insider подготовил для вас главные новости из мира букмекеров за прошедшую неделю.

Первый за историю Parimatch ролик исключительно для киберспортивной аудитории, а также конкурс на лучший комментарий.

В Олимпбет запустили новый розыгрыш, в котором можно выиграть Land Cruiser 200, Toyota Camry и Toyota Corolla.

Опубликован рейтинг лучших российских букмекерских контор.

Главный приз – набор нового заряженного мерча от букмекера.

Коротко о том, почему клиентоцентричность является одной из базовых ценностей БК «Лига Ставок».

Среди победителей игры будут разыграны 200 000 рублей.

Максимальная сумма бонуса – 20 000 рублей!

Приложение поможет создать свою собственную команду всем, кто об этом мечтает, но не знает, с чего начать: выбрать любой вид спорта, найти площадку и тренера.

Недоработки в обновленном законодательстве в отношении букмекеров. Как они влияют на беттинг?

Как букмекеры влияют на развитие национального спорта?

По прогнозам до боя Хабиб – Гэтжи ждали, что событие станет рекордным для Parimatch в 2020 году и опередит даже финал Лиги чемпионов.

Источник обложки: https://www.gazeta.ru/sport/20...

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