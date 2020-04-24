Торпедо - Рух: прогноз и ставка на матч чемпионата Беларуси 26 апреля

«Торпедо» победит «Рух» в 6 туре Высшей лиги.

«Торпедо» Жодино – фаворит противостояния с футбольной командой «Рух» Брест, которое пройдет в ближайшее воскресенье в Высшей лиге Белоруссии. Аналитики букмекерской компании BingoBoom предлагают на победу хозяев матча коэффициент 1.93.

Брестский ФК «Рух» по итогам 5 игр набрал 7 очков и сейчас располагается на 9 месте в турнирной таблице чемпионата. Шансы на победу в предстоящем матче оцениваются букмекерами котировкой 4.6. Ничейный результат представлен в линии БК БингоБум с коэффициентом 3.05.

Игры с участием «Руха» в этом сезоне одни из самых нерезультативных в чемпионате Белоруссии. Вряд ли и предстоящая встреча сможет порадовать болельщиков обилием голов, на тотал больше (2) можно поставить с коэффициентом 2.05, ставка на тотал меньше (2) – 1.7. Заключить пари на то, что обе команды забьют в матче предлагается с котировкой 2.37, только одна – 1.89.

Игра «Торпедо» Жодино и «Рух» Брест пройдет 26 апреля в 16:00 (по мск.).

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