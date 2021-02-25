Тотальный разбор «Аталанты» Миранчука: тренды, серии, интересные закономерности

Serenity Bets – блоггер с более чем 500 постами на Sports.ru. Совсем недавно он выпустил статистический разбор «Аталанты» в сезоне-2020/21. Какая же роль в команде отведена нашему нашему Алексею Миранчуку? Давайте же узнаем!

Общая информация

Текущее место в таблице: 5.

Набранные очки: 43 за 23 матча (1,87 очка за матч) – лучший показатель за все время (в прошлом сезоне было 42 очка).

Статистика: 12 побед, 7 ничьих, 4 поражения (дома 6-3-3; выезд 6-4-1).

Голы: 53 забитых, 31 пропущенный (дома 30:18; выезд 23:13).

xG-метрики: 48,7 – 26,2 (дома 26,5 – 14,2; выезд 22,2 – 12,0), т.е. забивают и пропускают больше, чем создается; по xPTS должны были набрать 45 очков, так что в целом находятся там, где и должны быть.





Дом-гости

«Аталанта» и до пандемии была командой, которой не особо важно домашнее поле (разница в очках дом/гости близка к нулю последние несколько сезонов). Подтверждается этот статус и сейчас. В гостях играют даже чуть лучше - 1 поражение против 3 в Бергамо.





Текущая форма и динамика по ходу сезона

«Аталанта» мощно стартовала - 3 уверенные победы в 2-3 мяча и аж 13 забитых. Затем началась Лига Чемпионов и результаты во внутреннем первенстве пошли вниз, на отрезке с 17 октября по 28 ноября была лишь одна минимальная победа над аутсайдером «Кротоне» при 3 поражениях и 2 ничьих. После окончания групповой стадии ЛЧ вновь положительная динамика, только 1 поражение (от «Лацио») при 8 победах и 5 ничьих.

Статистика по таймам

«Аталанта» - одна из лучших команд в первых таймах, статистика 11-7-5 (дома 5-4-3, выезд 6-3-2). Особенно хороши с командами, которые уступают в уровне. Если на победу «Аталанты» давали кэф 1.1 - 1.9, их статистика в 1 тайме 9-5-1.

Во вторых таймах идентичная статистика 11-7-5, здесь уже интересен разрез дом/гости. На выезде во вторых таймах «Аталанта» играет уверенно, статистика 6-4-1. В домашних матчах можно отметить результативность вторых половин - ТБ 1,5 в 10 из 12 случаев (на выезде лишь 4 из 11). И здесь мы приходим к очень интересному распределению голов дома и в гостях.





Дома лишь треть голов забивается до перерыва.

А вот на выезде обратная картина - более 60% голов приходится на первую половину. Особенно сильный перекос в пропущенных - 9 из 13 «Аталанта» пропустила до перерыва.

Отсутствие зависимости результатов от уровня соперника

«Аталанта» довольно нестабильная команда. Они могут обыграть любую команду Италии (2 победы и 2 ничьи с клубами топ-4), и при этом проиграть дома «Вероне» и «Сампдории». Поэтому при выборе ставки на победу/фору «Аталанты» лучше всё же обращать внимание на встречи, когда они идут в качестве андердогов. Либо вообще не ставить на форы в матче (по крайней мере, до начала игры), а подумать над вариантами в таймах или тоталах.





Разница мячей

Если «Аталанта» выигрывает, то обычно уверенно. 10 из 12 побед были одержаны в 2 и более мячей, 8 из 12 - разгромы. Если проигрывает, то опять же минимум в 2 мяча.

Важность первого гола

«Аталанта» забивала первой в 12 матчах чемпионата, 10 из них они выиграли и 2 свели вничью, разница мячей в этих матчах 39:13. Два матча закончились 0:0. В 9 случаях первым забивал соперник, отыгрывается «Аталанта» плохо - в этих матчах 4 поражения, 3 ничьи и 2 победы, разница мячей 14:18.

Тоталы голов

Для любителей ловить «точные счета» плохая новость. Предсказать, какой именно счет будет в матче «Аталанты» довольно сложно – было аж 17 разных вариаций (от 1:4 до 5:2).

Лишь 35% матчей «Аталанты» заканчивались с тоталом 2-3 гола - самый низкий показатель в лиге (средний в серии А - 49%).

Зато сразу в 52% (12 из 23) было 4 и более голов, т.е. заходила ставка ТБ 3,5 (ТБ 2,5 - 16 из 23). Только у «Ромы» этот показатель выше. Имеет смысл ловить голы в лайве в матчах «Аталанты».

Обе команды забивали в 70% матчей «Аталанты». В 8 из 9 матчей с командами топ-8. Если убрать аутсайдеров (последние 5 команд), то ОЗ в 6 из 7 выездов подопечных Гасперини.

Перейдем к статистике.

Угловые

«Аталанта» - наиболее ограничивающая по угловым команда лиги, их соперники в среднем подают 2,91 - самый низкий показатель в лиге. В связи с этим «Аталанта» довольно часто выигрывает по данному показателю, но в форах нет выгоды, обычно их дают довольно большие. А вот на ИТМ соперников и общий ТМ стоит обратить внимание. Крайне редко бергамаски позволяли соперникам организовать более 3 угловых, особенно дома, где ставка ИТМ2 (3,5) зашла в 10 из 12 случаев. Пробили тотал «Интер» и, что интересно, «Дженоа».

Желтые карточки

«Аталанта» - одна из наименее грубых команд лиги, меньше ЖК получают только «Наполи» и «Интер». В домашних матчах они вообще на последнем месте по кол-ву ЖК (в среднем 1,58, общий 3,58 - тоже самый низкий в лиге). Как следствие, когда «Аталанта» дома, можно обратить внимание на ИТМ1, ТМ и Ф2 ЖК - в зависимости от соперника и судьи.

На выезде также чаще проигрывают по ЖК (особенно с ноября - 4 поражения и 3 ничьи), а вот тотал заметно выше (4,91).

Фолы

Любопытно, что если по ЖК «Аталанта» чаще проигрывает, то по фолам аж в 74% матчей (17 из 23) они выигрывали. То есть фолят довольно часто (входят в топ-5), но нарушения негрубые.

Пенальти

В матчах «Аталанты» 11-метровые пробиваются довольно редко - в 6 из 23 матчей.

Офсайды

В матчах «Аталанты» меньше всего офсайдов в лиге - 2,43 (в среднем в Италии - 3,92). ТМ 4,5 в 22 из 23 матчей, ТМ 3,5 в 16 из 23. Особенно мало забираются во "вне игры" соперники - 0,87 в среднем. В домашних матчах вообще лишь однажды соперник попал в офсайд более 1 раза. Можно обращать внимание на ИТМ, ТМ, Ф1 офсайдов - в зависимости от соперника.



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