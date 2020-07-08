Петр Кипа (CMO BingoBoom): «Букмекеры не уберут линии на трансферы вслед за Betway – спецставки играют имиджевую роль»

Случаи дисквалификаций Триппьера и Старриджа из-за ставок на трансферы вынудили букмекерскую компанию Betway перестать открывать линии на любые переходы игроков.

Чтобы понять, повлияет ли скандал на линии российских букмекеров, и разобраться в том, что вообще значат спецставки для букмекеров, Betting Insider пообщался с директором по маркетингу БК BingoBoom Петром Кипой.

Betway прекратил прием ставок на трансферы – станет ли это тенденцией для других букмекеров в мире, в России?

Вряд ли это решение станет тенденцией для других букмекеров, поскольку в данном случае его приняли из-за футболистов, рассказавших о своем трансфере родственникам и знакомым, которые впоследствие сделали ставки с учетом инсайдерской информации. Это нарушение принципов Футбольной Ассоциации Англии и правил заключения пари.

Почему в BingoBoom нет линий на трансферы?

Линии на трансферы появятся в BingoBoom ближе к окончанию всех крупных международных чемпионатов.

А еще у нас вышло большое интервью на YouTube, где мы поговорили о спонсорстве клубов РПЛ и спецпроекте «Cамая красивая болельщица России». Скорее смотрите, если пропустили!

Какое значение имеют спецлинии на неспортивные события для букмекера, кроме классического механизма заключения пари?



Спецлинии также могут играть имиджевую роль для букмекерских компаний. Если определенное событие становится интересно большому количеству клиентов, широко освещается в СМИ, то запускается соответствующая линия. Например, в BingoBoom ежегодно появляются линии на итоги «Оскара», «Евровидения» и на другие события.

Какую долю от общего кол-ва ставок за месяц составляют спецставки?

Ставки на события составляют менее 1% от общего количества ставок. Однако средняя сумма ставки на спецлинию превышает среднюю ставку на спорт. Подобные спецлинии повышают интерес широкой аудитории к букмекерским продуктам.

Больше новостей, инсайдов, материалов о беттинге и многое другое – читайте в нашем блоге:

Betway закрывает линию на трансферы игроков и призывает конкурентов поступить так же – это связано со скандалами вокруг Старриджа и Трипьера

«Во время пандемии некоторые букмекеры предлагали события, ставки на которые запрещены законодательством». Игорь Столяров о выходе индустрии из кризиса

«Несмотря на бум YouTube, ТВ не сдает». Директор по коммуникациям «ВулканБЕТ» Анна Дмитриева – о продвижении букмекера в России