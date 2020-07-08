Игроки сделали сотни ставок на переход Дибалы в «МЮ» – его хотели обменять на Погба. Алексей Бабичев о самой популярной линии на трансферы в Parimatch

После скандалов с участием Старриджа и Триппьера букмекерская компания Betway заявила о прекращении приема ставок по линиям на переходы игроков.

Какое развитие получит история, прокомментировал Алексей Бабичев, руководитель направления коммуникаций Parimatch Russia.

Как Parimatch выбирает, на какой трансфер открыть линию?

Мы открываем линию только на потенциально громкий трансфер, слухи о котором активно тиражируют СМИ – например, переход Тимо Вернера в «Челси».

Какую долю от общего количества ставок за месяц составляют пари на трансферы? Какой рост во время летнего и зимнего ТО?

Ставки на переходы игроков составляют незначительное количество от общего числа пари за месяц – меньше 1%. Заметного роста во время трансферных окон мы тоже не наблюдаем.

Средняя сумма ставки на трансферы? Как она соотносится с пари в прематче и лайве по обычным линиям на футбольные матчи?

Средний чек по «трансферной» ставке обычно ниже чека в прематче в несколько раз, разница – больше 60%.

Самая большая сумма ставки на трансфер в Parimatch за все время?

Самая популярная линия на переход у Parimatch связана с Пауло Дибалой. В одно время активно ходили слухи о его обмене в «МЮ» на Поля Погба. Сделка так и не состоялась, однако одним из вариантов ставки был «Ювентус» – поэтому ставки клиентов, поставивших на то, что аргентинец никуда не уйдет, сыграли. А всего на потенциальный трансфер Дибалы было заключено несколько сотен пари.

Betway прекратил прием ставок на трансферы – станет ли это тенденцией для других букмекеров в мире, России?

Здесь все зависит от каждой конкретной компании. Футбольные трансферы – спортивные события, поэтому никаких законодательных ограничений на этот счет нет. Parimatch не планирует отказываться от таких линий – мы верим, что наши инструменты и экспертиза могут быть полезны экспертам и широкой аудитории.

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