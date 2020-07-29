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После травмы Мбаппе шанс «ПСЖ» пройти в 1/2 ЛЧ снизился, считают букмекеры

«ПСЖ» в первой игре после карантина потерял Мбаппе. В финале Кубка Франции против «Сент-Этьена» покинул поле в середине первого тайма из-за травмы. По оценкам врачей, Килиан выбыл как минимум на три недели. Это значит, что нападающий «ПСЖ» пропустит матч 1/4 ЛЧ с «Аталантой» 12 августа.

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Букмекеры уже отреагировали на травму француза: коэффициент на победу «ПСЖ» в 1/4 достиг максимума за все время.

  • Коэффициент 2.35 на победу в основное время (ранее некоторые БК давали 1.90);
  • Коэффициент 1.79 на проход в полуфинал (сразу после жеребьевки был 1.64).

Таким образом, вероятность выхода «ПСЖ» в полуфинал ЛЧ-2019/20 снизилась с 61% до 56%.

Интересно, что коэффициент на общую победу «ПСЖ» в главном клубном турнире Европы не изменился (5.50) – они уступают только «Баварии» и «Сити». 

До карантина Мбаппе за «ПСЖ» забил 23 гола и отдал 9 ассистов (5+4 – в ЛЧ).

Тоже считаете, что у «ПСЖ» нет шансов без Мбаппе? Пишите в комментариях

Комментарии
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Сначала новые 
конешночно нетула у него теперь жандсоФ
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а у мбампе нет шандзоф без псж ))))
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Явные фавориты на кубок ЛЧ это Бавария и Сити, остальные маловероятно
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да ладна ани не смогут что та зделать но остается в наваре главное у себя кубок вазмуть
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Мираббос Аскаров81.8% WR3.35% ROI
1.53Победит ПСЖ
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
Прогноз на матч ПСЖ – Лион

ПСЖ во Франции доминирует уже несколько сезонов подряд и просто штампует подобные трофеи пачками. Понятно, что для Неймар и компании приоритет – это Лига чемпионов, но не отказываться же от престижной чашки. Тем более есть возможность приобрести игровой тонус в официальном матче. Меньше недели назад парижане уже взяли Кубок страны, с трудом обыграв “Сент-Этьен”, но главный итог той встречи – потеря Килиана Мбаппе. Лучший форвард выбыл на три недели. Слишком большая цена.

“Лион” не проводил официальных встреч с марта. Команда играла несколько спаррингов с очень серьезными командами. Выиграла четыре встречи из пяти – в соперниках были “Гент”, “Антверпен” и “Селтик”, но ПСЖ – это другой уровень сопротивления. ПСЖ просто сильнее и не даст Лиону шанса. 

Мое мнение они будет играть осторожно есть ещё много вариантов например 1х тм 4.5, тм 3.5, тм 4. Я решил ставить победу Парижан п1 кф 1.52 надеюсь данная ставка пройдёт. Всем удачи пока
Как вы думаете?
8
Повторить за 1.52
Alex Werner59.3% WR1.48% ROI
1.95Победа ПСЖ и тотал больше 2.5 - Да
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
ПСЖ — Лион|Кубок французской лиги
Кубок Французской Лиги🇫🇷
ПСЖ - Лион
В прошлой игре ПСЖ победил Сент-Этьен с минимальным счётом, всё из-за того, что Сент-Этьен поставил «автобус».
ПСЖ уж очень давно не проигрывает, команда уверенно обыгрывает своих «конкурентов», равных нет, кто мог бы составить конкуренцию. Да, Мбаппе получил травму и выбыл где-то на 3 недели, но и у команды есть кому заменить.
Лион, это уже не Сент-Эьтен, в этой команде, достаточно, игроков способные забивать, да и команда не ставит «автобус», пытается атаковать и как-то отличаться.
Собственно, бесспорно П1 и чтобы было интересно выбираю ТБ2,5. П1 и ТБ2,5 за хороший коэффициент.
Всем удачи😊
1
Повторить за 1.95
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