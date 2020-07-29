После травмы Мбаппе шанс «ПСЖ» пройти в 1/2 ЛЧ снизился, считают букмекеры

«ПСЖ» в первой игре после карантина потерял Мбаппе. В финале Кубка Франции против «Сент-Этьена» покинул поле в середине первого тайма из-за травмы. По оценкам врачей, Килиан выбыл как минимум на три недели. Это значит, что нападающий «ПСЖ» пропустит матч 1/4 ЛЧ с «Аталантой» 12 августа.

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Букмекеры уже отреагировали на травму француза: коэффициент на победу «ПСЖ» в 1/4 достиг максимума за все время.

Коэффициент 2.35 на победу в основное время (ранее некоторые БК давали 1.90);

на победу в основное время (ранее некоторые БК давали 1.90); Коэффициент 1.79 на проход в полуфинал (сразу после жеребьевки был 1.64).

Таким образом, вероятность выхода «ПСЖ» в полуфинал ЛЧ-2019/20 снизилась с 61% до 56%.

Интересно, что коэффициент на общую победу «ПСЖ» в главном клубном турнире Европы не изменился (5.50) – они уступают только «Баварии» и «Сити».

До карантина Мбаппе за «ПСЖ» забил 23 гола и отдал 9 ассистов (5+4 – в ЛЧ).

Тоже считаете, что у «ПСЖ» нет шансов без Мбаппе? Пишите в комментариях