Betting Insider

Тренды главных матчей АПЛ: винстрик «Арсенала» и ОЗ в матче «МЮ»

Класико? Бой Хабиба? Думаете этот уикенд и так наполнен яркими событиями? А вот и нет! АПЛ как обычно радует отличными играми! Собрали для вас тренды главных матчей. 

😈 «МЮ» – «Челси» 🦁

Суббота, 19:30 

  • В последних 3 матчах «МЮ» забивают обе команды. Обе забьют за 1.55.
  • «МЮ» одержал победу в 5 из последних 7 матчей. П1 за 2.35.

👓 «Ливерпуль» – «Шеффилд» ⚔️

Суббота, 22:00

  • «Шеффилд Юнайтед» потерпел поражение в 7 из последних 10 матчей. П1 за 1.25.
  • «Шеффилд Юнайтед» не более гола в 6 матчах подряд. ТМ1 (1,5) за 1.14.

🔫 «Арсенал» – «Лестер» 🦊

Воскресенье, 22:15

  • Ни один из последних 7 матчей «Лестера» не закончился вничью. Ничьи не будет за 1.25.
  • «Арсенал» одержал победу в 6 из последних 7 домашних матчей. П1 за 1.91.

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Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед|АПЛ
Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед|АПЛ
Гости 7 матчей без побед, в 7 подряд пропускают.

Ливерпуль после неуверенной победы над Аяксом, где скорее заслужили лишь ничью, попытается догнать Эвертон и обеспечить отрыв от неудачно стартовавших Манчестеров. Шеффилд в этом сезоне куда слабей прошлого, сегодня похоже все научились против него играть. В чемпионате у него 4 поражения и 1 ничья. Тем не менее больше 2 они не пропускали.

Думаю Ливерпуль на классе забьет 1-2 мяча и спокойно доиграетесь, с мыслями о скором матче ЛЧ. В старте ожидаются Мане, Салах и Фирминьо. Ну думаю 2 из 3 точно будут в старте, так что проблем в атаке не будет.
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