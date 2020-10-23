Тренды главных матчей АПЛ: винстрик «Арсенала» и ОЗ в матче «МЮ»

Класико? Бой Хабиба? Думаете этот уикенд и так наполнен яркими событиями? А вот и нет! АПЛ как обычно радует отличными играми! Собрали для вас тренды главных матчей.

⏰ Суббота, 19:30

В последних 3 матчах «МЮ» забивают обе команды. Обе забьют за 1.55 .

. «МЮ» одержал победу в 5 из последних 7 матчей. П1 за 2.35.

⏰ Суббота, 22:00

«Шеффилд Юнайтед» потерпел поражение в 7 из последних 10 матчей. П1 за 1.25 .

. «Шеффилд Юнайтед» не более гола в 6 матчах подряд. ТМ1 (1,5) за 1.14.

⏰ Воскресенье, 22:15

Ни один из последних 7 матчей «Лестера» не закончился вничью. Ничьи не будет за 1.25 .

. «Арсенал» одержал победу в 6 из последних 7 домашних матчей. П1 за 1.91.

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