4 тренда на сегодня: верх «Севильи» и «Спартака». Кэфы от 1.35 до 2.05!
Сегодня проходят очередные туры европейских чемпионатов. Мы собрали тренды к главным событиям понедельника!
Кэфы от 1.35 до 2.05!
«Арсенал» Тула — «Спартак»
⏰ 16:30
Ставка: П2 + ТБ (1,5) за 2.05
- ТБ (2,5) заходил в 4-х из 5-ти последних очных матчах команд
«Майнц» — «Герта»
⏰ 19:00
Ставка: «Майнц» ТБ (1) за 1.59
- «Майнц» побеждает три матча подряд
«Вест Бромвич» — «Вулверхэмптон»
⏰ 20:00
Ставка: 1Х за 1.52
- «Вест Бромвич» непобедим в 5 из 7 последних матчей дома
«Севилья» — «Атлетик»
⏰ 22:00
Ставка: ТБ (1,5) за 1.35
- «Севилья» забивает 10 матчей подряд
Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!
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