Betting Insider

4 тренда на сегодня: верх «Севильи» и «Спартака». Кэфы от 1.35 до 2.05!

автор Михаил Даньшин

Сегодня проходят очередные туры европейских чемпионатов. Мы собрали тренды к главным событиям понедельника!

Кэфы от 1.35 до 2.05!

«Арсенал» Тула — «Спартак»

⏰ 16:30

Ставка: П2 + ТБ (1,5) за 2.05

  • ТБ (2,5) заходил в 4-х из 5-ти последних очных матчах команд

«Майнц» — «Герта»

⏰ 19:00

Ставка: «Майнц» ТБ (1) за 1.59

  • «Майнц» побеждает три матча подряд

«Вест Бромвич» — «Вулверхэмптон»

⏰ 20:00

Ставка: 1Х за 1.52

  • «Вест Бромвич» непобедим в 5 из 7 последних матчей дома

«Севилья» — «Атлетик»

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (1,5) за 1.35

  • «Севилья» забивает 10 матчей подряд

Зайдут ли тренды? Пишите свое мнение в комментариях!

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