3 тренда на сегодня: ИТ в полуфинале ЛЧ + голы в ФНЛ. Средний кэф – 2.35!
Сегодня нас ждет второй полуфинальный матч ЛЧ, перенесенная встреча 33-го тура Ла Лиги, также ключевой матч в ФНЛ!
Мы собрали тренды к главным событиям дня!
«Крылья Советов» — «Торпедо»
⏰ 18:00
Ставка: «Крылья Советов» забьют в первом тайме за 1.79
- В последних 6 домашних матчах «Крылья Советов» забивают в первом тайме..
«Атлетик» — «Вальядолид»
⏰ 20:00
Ставка: Ничья за 3.34
- «Атлетик» сыграл вничью 5 из последних 7 матчей.
«ПСЖ» — «Ман Сити»
⏰ 22:00
Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.92
- «Челси» забил как минимум 2 гола в 8 из последних 10 матчей в Лиге чемпионов.
Средний кэф — 2.35!
Сыграют ли сегодняшние тренды? Делитесь мнением в комментариях!
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