Сегодня нас ждет второй полуфинальный матч ЛЧ, перенесенная встреча 33-го тура Ла Лиги, также ключевой матч в ФНЛ!



Мы собрали тренды к главным событиям дня!

⏰ 18:00

Ставка: «Крылья Советов» забьют в первом тайме за 1.79

В последних 6 домашних матчах «Крылья Советов» забивают в первом тайме..

⏰ 20:00

Ставка: Ничья за 3.34

«Атлетик» сыграл вничью 5 из последних 7 матчей.

⏰ 22:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.92

«Челси» забил как минимум 2 гола в 8 из последних 10 матчей в Лиге чемпионов.

Средний кэф — 2.35!

Сыграют ли сегодняшние тренды? Делитесь мнением в комментариях!