Betting Insider

3 тренда на сегодня: ИТ в полуфинале ЛЧ + голы в ФНЛ. Средний кэф – 2.35!

автор Юрий Еремичев

Сегодня нас ждет второй полуфинальный матч ЛЧ, перенесенная встреча 33-го тура Ла Лиги, также ключевой матч в ФНЛ!

Мы собрали тренды к главным событиям дня!

«Крылья Советов» — «Торпедо»

18:00

Ставка: «Крылья Советов» забьют в первом тайме за 1.79

  • В последних 6 домашних матчах «Крылья Советов» забивают в первом тайме..

«Атлетик» — «Вальядолид»

20:00

Ставка: Ничья за 3.34

  • «Атлетик» сыграл вничью 5 из последних 7 матчей.

«ПСЖ» — «Ман Сити»

22:00

Ставка: ИТ2Б (1,5) за 1.92

  • «Челси» забил как минимум 2 гола в 8 из последних 10 матчей в Лиге чемпионов.

Средний кэф — 2.35!

Сыграют ли сегодняшние тренды? Делитесь мнением в комментариях!

Комментарии
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laccerta
57.9% WR-0.44% ROI
а причем тут Челси?
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