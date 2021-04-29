4 тренда на сегодня: победа «Барселоны» + голы в полуфиналах ЛЕ. Средний кэф – 2.04!
Сегодня нас ждут первые полуфинальные матчи ЛЕ, перенесенная встреча 33-го тура Ла Лиги, а также очередной матч в чемпионате Португалии!
Мы собрали тренды к главным событиям дня!
«Барселона» — «Гранада»
⏰ 20:00
Ставка: «Барселона» победит и не пропустит за 1.98.
- Ставка сыграла в последних 6 домашних матчах против «Гранады».
«Вильярреал» — «Арсенал»
⏰ 22:00
Ставка: ОЗ: Да за 1.82
- В последних 5 матчах, где принимает участие «Вильярреал», забивают обе команды.
«Ман Юнайтед» — «Рома»
⏰ 22:00
Ставка: Ф2 (+1,5) за 1.56
- Ставка сыграла в 9 из 10 последних выездных матчах «Ромы» в ЛЕ.
«Маритиму» — «Брага»
⏰ 22:30
Ставка: ТМ (2) за 2.80
- В каждом из последних 5 матчей с участием «Маритиму» было забито 2 и менее мячей.
Средний кэф — 2.04!
Сыграют ли сегодняшние тренды? Делитесь мнением в комментариях!
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