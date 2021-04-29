Сегодня нас ждут первые полуфинальные матчи ЛЕ, перенесенная встреча 33-го тура Ла Лиги, а также очередной матч в чемпионате Португалии!

Мы собрали тренды к главным событиям дня!

⏰ 20:00

Ставка: «Барселона» победит и не пропустит за 1.98.

Ставка сыграла в последних 6 домашних матчах против «Гранады».

⏰ 22:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.82

В последних 5 матчах, где принимает участие «Вильярреал», забивают обе команды.

⏰ 22:00

Ставка: Ф2 (+1,5) за 1.56

Ставка сыграла в 9 из 10 последних выездных матчах «Ромы» в ЛЕ.

⏰ 22:30

Ставка: ТМ (2) за 2.80

В каждом из последних 5 матчей с участием «Маритиму» было забито 2 и менее мячей.

Средний кэф — 2.04!

Сыграют ли сегодняшние тренды? Делитесь мнением в комментариях!