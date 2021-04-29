Betting Insider

4 тренда на сегодня: победа «Барселоны» + голы в полуфиналах ЛЕ. Средний кэф – 2.04!

автор Алексей Шабалдин

Сегодня нас ждут первые полуфинальные матчи ЛЕ, перенесенная встреча 33-го тура Ла Лиги, а также очередной матч в чемпионате Португалии!

Мы собрали тренды к главным событиям дня!

«Барселона» — «Гранада»

20:00

Ставка: «Барселона» победит и не пропустит за 1.98

  • Ставка сыграла в последних 6 домашних матчах против «Гранады».

«Вильярреал» — «Арсенал»

22:00

Ставка: ОЗ: Да за 1.82

  • В последних 5 матчах, где принимает участие «Вильярреал», забивают обе команды.

«Ман Юнайтед» — «Рома»

22:00

Ставка: Ф2 (+1,5) за 1.56

  • Ставка сыграла в 9 из 10 последних выездных матчах «Ромы» в ЛЕ.

«Маритиму» — «Брага»

22:30

Ставка: ТМ (2) за 2.80

  • В каждом из последних 5 матчей с участием «Маритиму» было забито 2 и менее мячей. 

Средний кэф — 2.04!

Сыграют ли сегодняшние тренды? Делитесь мнением в комментариях!

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