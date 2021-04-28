Сегодня нас ждет второй полуфинальный матч ЛЧ. «ПСЖ» и «Ман Сити» встречались между собой всего 3 раза: первая игра была в 2008-м, следующие две — в 2016-м, в рамках 1/4 Лиги чемпионов. В первой встрече команды сыграли 2:2, а в ответной сильнее оказался «Сити» — 1:0. А кто победит сегодня?

Мы собрали тренды к главному матчу дня!

⏰ 22:00

Ф2 (0) за 1.56. Ставка сыграла в последних 8 выездных матчах «Сити» в ЛЧ; ИТ2Б (1,5) за 1.89. В последних 5 матчах Лиги чемпионов «Сити» забивал как минимум 2 гола; ОЗ: Да за 1.53. Ставка сыграла в 5 из 6 последних матчах «ПСЖ»; Гол Мбаппе за 1.85. Мбаппе забил 8 голов в нынешнем сезоне ЛЧ; Фолы. ИТ2М (11,5) за 2.33. Ставка сыграла в 6 из 7 последних матчах «Сити» в ЛЧ; ТМ (3,5) за 1.49. Ставка сыграла в 7 из 9 последних матча «ПСЖ» и в 8 из 9 последних матчах «Сити» в Лиге чемпионов; ИТ1Б (1,5) за 2.55. Ставка сыграла в 7 из 10 последних матчах «ПСЖ».

Напомним, что «ПСЖ» сыграет без Берната, а «Ман Сити» подходит к матчу в оптимальном составе.

Какие их трендов сегодня сыграют? Делитесь мнением в комментариях!