Прошло уже десять туров чемпионата России – это довольно солидный отрезок. Вместе с компанией InStat мы проанализировали статистические показатели нашей родной лиги и подготовили для вас главные ставочные тренды первой трети сезона РПЛ.



Результативность в РПЛ меняется «волнами» – ждем осеннюю засуху после голевого безумия

В РПЛ забивается мало голов – по статистике за последние годы более 60% матчей закончилось с «ТМ 2.5». Это заставляет букмекеров ставить высокие коэффициенты на тотал больше.

Чемпионат 2019/2020 выбивается из среднего статистического показателя, радуя нас обилием результативных и интересных матчей – ровно в половине игр текущего сезона команды забивали три и более голов. Рассмотрим показатели тоталов по отрезкам чемпионата:





Если бы в первых трех турах мы ставили на «ТБ 2.5», то получили бы прибыль, так как средний коэффициент на эту ставку превышает 2.00. На втором отрезке чемпионата был сильный сдвиг в сторону ТМ, но за последние четыре тура команды снова «пробили» тотал в 20 матчах!

Следуя «волновым» движениям тренда, можно предположить, что в следующих турах произойдет смена вектора результативности. Это предположение подтверждают еще несколько факторов:

Усталость игроков . Межсезонье у нас короткое, а график во второй половине года очень напряженный. Впереди еще девять туров, матчи Кубка России, а у четырех команд еще и еврокубковые игры, поэтому вполне вероятно, что команды будут беречь силы на заключительные матчи в этом году.

. Межсезонье у нас короткое, а график во второй половине года очень напряженный. Впереди еще девять туров, матчи Кубка России, а у четырех команд еще и еврокубковые игры, поэтому вполне вероятно, что команды будут беречь силы на заключительные матчи в этом году. Погода. Наступает осень: дожди, слякоть, грязь. Можно готовиться к типичному «огородному» футболу уже в самое ближайшее время.

Например, в прошлом сезоне c конца сентября до начала ноября было сыграно четыре тура. 20 матчей из 32 завершились «ТМ 2.5», что дает хорошую прибыль на дистанции.

«Зенит» долго запрягает, а «Оренбург» быстро едет

«Зенит» – лидер чемпионата, с 18 забитыми и четырьмя пропущенными голами. Однако, внимание, во вторых таймах матчей с участием «Зенита» в РПЛ было забито аж 17 мячей, против 5 в первом тайме. Иными словами, 77.2% мячей в матчах с участием «Зенита» забивается после перерыва – второй тайм у команды Семака выходит намного результативнее, чем первый, причем в подавляющем количестве случаев.

У «Рубина» очень похожая ситуация. Во многом на разницу в результативности между первым и вторым туром с участием казанского клуба повлиял последний очный матч (5:0 в пользу «Зенита»), но тенденция увеличения результативности во втором тайме матчей с участием казанцев наблюдалась и до этого.





«Оренбург» играет очень результативно (13-18). При этом на второй тайм с участием этой команды приходится 21 гол из 31 (67.7%). Восемь из десяти матчей этого сезона подопечные Владимира Федотова сыграли результативно, вне зависимости от общего тренда по чемпионату. Точно такие же показатели по игре на «ТБ 2.5» имеют «Урал» и «Ростов».

Таким образом, в РПЛ можно выделить такие статистические тренды:

«Волнообразная» смена результативности чемпионата;

В матчах «Зенита», «Рубина» и «Оренбурга» большинство голов забиваются во втором тайме;

«Урал», «Ростов» и «Оренбург» играют «ТБ» в 80% случаев и не поддаются движению «волнового» тренда.

А теперь применяем тренды на практике

28 сентября 19:00.«Локомотив» – «Зенит»: второй тайм больше первого за 2.06

«Зенит» идет на первом месте и будет действовать с позиции силы, а мы знаем их статистику по таймам. Из последних семи игр между этими командами в пяти такая ставка играла. На стадионе «Черкизово» это случилось в четырех из шести матчей.

29 сентября 11:30. «Урал» – ЦСКА: ТБ 2.5 за 1.9

Матчи «Урала» в этом сезоне богаты на голы. ЦСКА в последних встречах также играет «верх». «Армейцы» все еще злы на себя после «Лудогорца» и с удвоенной энергией будут стремиться забить своим соперникам.

29 сентября 14:00.«Рубин» – «Уфа»: ТМ 2 за 1.95

Обе команды мало забивают. Также предполагаем смену общего тренда результативности. Две из последних трех очных игр этих команд закончились именно по такому сценарию.

Автор: Дмитрий Маторкин

А какие тренды в РПЛ наблюдаете вы? На что будете ставить в этом туре? Делитесь мнениями в комментариях!

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