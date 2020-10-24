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Тренды тура в Ла Лиге: голы «Барселоны» и доминирование «Атлетико». Средний кэф - 2.47!

Горячий игровой день в Примере! Среди прочих матчей нас ждет долгожданное Эль Класико. Рассказываем о главных тенденциях на сегодняшние матчи чемпионата Испании в линиях букмекеров.

17:00 – «Барселона» – «Реал»

19:30 – «Осасуна» – «Атлетик Бильбао»

  • «Осасуна» потерпела поражение в 9 из последних 12 матчей против команды «Атлетик Бильбао». Победа «Атлетика» за 2.55.
  • «Осасуна» забивает 1 и менее мячей команде «Атлетик Бильбао» в 8 матчах кряду. «Осасуна» забьет - Да за 1.58.

19:30 – «Севилья» – «Эйбар»

  • Команда «Севилья» одержала победу в 7 из последних 8 матчей на домашней арене. Победа «Севильи» за 1.57.
  • В последних 5 матчах, где «Эйбар» играет на выезде, забивают обе команды. Обе забьют за 2.25.

22:00 – «Атлетико Мадрид» – «Бетис»

На что будете ставить? Пишите в комментариях!

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Константин Генич55.7% WR-2.62% ROI
1.78ЦСКА тотал больше 1.5
ЦСКА — Арсенал Тула|РПЛ
ЦСКА — Арсенал Тула|РПЛ
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить ИТБ1 (1.5) в матче ЦСКА — Арсенал Тула. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что ЦСКА играет очень здорово. "Армейцы" показывают яркий и интересный футбол. С каждым матчем игроки все лучше и лучше понимают друг друга на поле. Да, у команды есть проблемы в обороне, но атакующая линия ЦСКА смотрится очень хорошо.

Арсенал не может похвастаться надежными действиями в обороне. И в этом матче ЦСКА вполне может забить минимум два мяча. А если обратить внимание на статистику, то можно увидеть, что "армейцы" практически всегда пробивают ТБ (1.5) в домашних матчах против тульского клуба.

Источник: РБ
1
Повторить за 1.78
Егор Ципрес66.7% WR3.3% ROI
2.04Боруссия Дортмунд фора (-1.5)
Боруссия Д — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Боруссия Д — Зенит|Лига чемпионов УЕФА
Продолжаю не верить в российские клубы , Зениту достался хороший по стилю соперник перед игрой со шмелями , тем не менее проверку провалили и нет никаких предпосылок , что ошибки так быстро исправятся, Кресло Семака начало качаться после Брюгге и неудача с боруссией породит много новых слухов, в Германии шансов не будет, семак сыграет от обороны, его задача более менее приличный счёт, ничья идеально, но суперталантливая Боруссия разгромит Зенит , чья сыгранность в обороне оставляет желать лучшего
0
Повторить за 2.04
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