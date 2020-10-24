Тренды тура в Ла Лиге: голы «Барселоны» и доминирование «Атлетико». Средний кэф - 2.47!

Горячий игровой день в Примере! Среди прочих матчей нас ждет долгожданное Эль Класико. Рассказываем о главных тенденциях на сегодняшние матчи чемпионата Испании в линиях букмекеров.
17:00 – «Барселона» – «Реал»
- В последних 5 домашних матчах «Барселона» забивает в первом тайме. «Барселона» забьет гол в первом тайме - Да за 1.72.
- «Барселона» не проигрывает на своем поле команде «Реал Мадрид» на протяжении 4 матчей. «Барселона» не проиграет за 1.30.
19:30 – «Осасуна» – «Атлетик Бильбао»
- «Осасуна» потерпела поражение в 9 из последних 12 матчей против команды «Атлетик Бильбао». Победа «Атлетика» за 2.55.
- «Осасуна» забивает 1 и менее мячей команде «Атлетик Бильбао» в 8 матчах кряду. «Осасуна» забьет - Да за 1.58.
19:30 – «Севилья» – «Эйбар»
- Команда «Севилья» одержала победу в 7 из последних 8 матчей на домашней арене. Победа «Севильи» за 1.57.
- В последних 5 матчах, где «Эйбар» играет на выезде, забивают обе команды. Обе забьют за 2.25.
22:00 – «Атлетико Мадрид» – «Бетис»
- «Атлетико» одержал победу в 51 из последних 68 матчей на домашней арене. Победа «Атлетико» за 1.70.
- «Атлетико» не пропускает в 4 домашних матчах против команды «Бетис». «Бетис» забьет гол - Нет за 2.12.
На что будете ставить? Пишите в комментариях!
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