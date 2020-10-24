Тренды тура в Ла Лиге: голы «Барселоны» и доминирование «Атлетико». Средний кэф - 2.47!

Горячий игровой день в Примере! Среди прочих матчей нас ждет долгожданное Эль Класико. Рассказываем о главных тенденциях на сегодняшние матчи чемпионата Испании в линиях букмекеров.

«Осасуна» потерпела поражение в 9 из последних 12 матчей против команды «Атлетик Бильбао». Победа «Атлетика» за 2.55.

из последних матчей против команды «Атлетик Бильбао». Победа «Атлетика» за 2.55. «Осасуна» забивает 1 и менее мячей команде «Атлетик Бильбао» в 8 матчах кряду. «Осасуна» забьет - Да за 1.58.

Команда «Севилья» одержала победу в 7 из последних 8 матчей на домашней арене . Победа «Севильи» за 1.57.

из последних матчей . Победа «Севильи» за 1.57. В последних 5 матчах, где «Эйбар» играет на выезде, забивают обе команды. Обе забьют за 2.25.

«Атлетико» одержал победу в 51 из последних 68 матчей на домашней арене . Победа «Атлетико» за 1.70.

из последних матчей . Победа «Атлетико» за 1.70. «Атлетико» не пропускает в 4 домашних матчах против команды «Бетис». «Бетис» забьет гол - Нет за 2.12.

На что будете ставить? Пишите в комментариях!

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