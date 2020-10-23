Тренды тура РПЛ: домашняя серия «Краснодара» и ОЗ в матчах «Зенита». Кэфы выше 1.42!

Нас ждет мощный уикенд в РПЛ! Собрали для вас тренды главных матчей.
👮🏻♂️ «Динамо» – «Сочи» ☀️
- В последних 5 матчах «Сочи» забивают обе команды. Обе забьют за 2.20.
- В каждом из последних 12 домашних матчей «Динамо» было забито 2 и менее мячей. ТМ (2,5) за 1.48.
🦁 «Зенит» – «Рубин» 🐉
- В последних трех матчах «Зенита», забивают обе команды. Обе забьют за 1.85.
- «Зенит» одержал победу в 18 из 24 последних матчей. Победа «Зенита» за 1.45.
🐂 «Краснодар» – «Спартак» ⚔️
- «Спартак» одержал победу в 7 из 10 последних матчей. Победа «Спартака» за 2.75.
- «Краснодар» не проигрывает дома на протяжении 7 матчей. «Краснодар» не проиграет за 1.42.
На что будете ставить? Пишите в комментариях!
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