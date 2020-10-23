Betting Insider

Тренды тура РПЛ: домашняя серия «Краснодара» и ОЗ в матчах «Зенита». Кэфы выше 1.42!

Нас ждет мощный уикенд в РПЛ! Собрали для вас тренды главных матчей.

👮🏻‍♂️ «Динамо» – «Сочи» ☀️

Суббота, 14:00

  • В последних 5 матчах «Сочи» забивают обе команды. Обе забьют за 2.20.
  • В каждом из последних 12 домашних матчей «Динамо» было забито 2 и менее мячей. ТМ (2,5) за 1.48.

🦁 «Зенит» – «Рубин» 🐉

Cуббота, 16:30

🐂 «Краснодар» – «Спартак» ⚔️

Суббота, 19:00

На что будете ставить? Пишите в комментариях!

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Ливерпуль — Шеффилд Юнайтед|АПЛ
Гости 7 матчей без побед, в 7 подряд пропускают.

Ливерпуль после неуверенной победы над Аяксом, где скорее заслужили лишь ничью, попытается догнать Эвертон и обеспечить отрыв от неудачно стартовавших Манчестеров. Шеффилд в этом сезоне куда слабей прошлого, сегодня похоже все научились против него играть. В чемпионате у него 4 поражения и 1 ничья. Тем не менее больше 2 они не пропускали.

Думаю Ливерпуль на классе забьет 1-2 мяча и спокойно доиграетесь, с мыслями о скором матче ЛЧ. В старте ожидаются Мане, Салах и Фирминьо. Ну думаю 2 из 3 точно будут в старте, так что проблем в атаке не будет.
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