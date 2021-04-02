5 трендов на сегодня: выездная серия «Норвича» и ТМ в Португалии. Средний кэф – 2.30​!

Клубный футбол возвращается! Сегодня пройдет по одному матчу в Ла Лиге и чемпионате Португалии. Но не забываем и о Чемпионшипе, который подготовил нам целый ряд матчей.

Мы собрали для вас главные статистические тренды перед сегодняшними матчами.

⏰ 17:00

Ставка: ИТБ1 (1,5) за 2.62.

Борнмут» забивал минимум 3 гола в последних 3 домашних матчах против «Мидлсбро».

⏰ 17:00

Ставка: Исход и Тотал: П2 + ТБ (1,5) за 1.94.

«Норвич» выиграл 5 матчей подряд на выезде. В каждой из этих встреч у них заходил «ИТБ 1.5».

⏰ 17:00

Ставка: Исход и Обе забьют: П1/нет за 2.12.

«Уотфорд» победил в 9 из 10 последних матчей в Чемпионшипе. В 7 из этих игр команда сохранила свои ворота сухими.

⏰ 22:00

Ставка: Ничья за 3.21.

Последние 4 матча между командами заканчивались ничьей.

⏰ 22:30

Ставка: ТМ (2,5) за 1.60.

Эта ставка заходила в 3 последних выездных играх «Портимоненсе».

Средний кэф — 2.30!

Согласны с трендами? Пишите свое мнение в комментариях!

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