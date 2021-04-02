Betting Insider

5 трендов на сегодня: выездная серия «Норвича» и ТМ в Португалии. Средний кэф – 2.30​!

автор Сергей Рябкин

Согласны с трендами? Получите от Winline фрибет 1000 рублей!

Клубный футбол возвращается! Сегодня пройдет по одному матчу в Ла Лиге и чемпионате Португалии. Но не забываем и о Чемпионшипе, который подготовил нам целый ряд матчей.

Мы собрали для вас главные статистические тренды перед сегодняшними матчами.

«Борнмут» — «Мидлсбро»

⏰ 17:00

Ставка: ИТБ1 (1,5) за 2.62.

  • Борнмут» забивал минимум 3 гола в последних 3 домашних матчах против «Мидлсбро».

«Престон» — «Норвич»

⏰ 17:00

Ставка: Исход и Тотал: П2 + ТБ (1,5) за 1.94.

  •  «Норвич» выиграл 5 матчей подряд на выезде. В каждой из этих встреч у них заходил «ИТБ 1.5».

«Уотфорд» — «Шеффилд Уэнсдей»

⏰ 17:00

Ставка: Исход и Обе забьют: П1/нет за 2.12.

  •  «Уотфорд» победил в 9 из 10 последних матчей в Чемпионшипе. В 7 из этих игр команда сохранила свои ворота сухими.

«Леванте» — «Уэска»

⏰ 22:00

Ставка: Ничья за 3.21.

  •  Последние 4 матча между командами заканчивались ничьей.

«Насьонал» — «Портимоненсе»

⏰ 22:30

Ставка: ТМ (2,5) за 1.60.

  • Эта ставка заходила в 3 последних выездных играх «Портимоненсе».

Средний кэф — 2.30!

Согласны с трендами? Пишите свое мнение в комментариях!

Как работает фрибет:

  • не более 100% от суммы ставки;
  • минимальный фрибет 150 RUB, максимальный – 3 000 RUB;
  • условия квалификационной ставки — 3 события, коэффициент на каждое событие минимум 1.99;
  • начисление в случае проигрыша квалификационной ставки.
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Wasso
70.3% WR1.99% ROI
Леванте не согласен, думаю они победят)
Ответить
omon mamatmurodov
45.5% WR-2.48% ROI
леванте завют наверна
Ответить
⚽️ 𝕊𝕡𝕠𝕣𝕥𝕤 𝔹𝕖𝕥𝕥𝕚𝕟𝕘 ⚜𝕍𝕀ℙ⚜
48.8% WR3% ROI
🕳🕳🕳
Ответить