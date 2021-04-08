Betting Insider

4 тренда на ЛЕ: ТМ в матче «Арсенала» + «верх» «Вильярреала». Средний кэф – 1.83!

автор Юрий Еремичев

Согласны с трендами? Получите 1000 рублей на счет – безусловный фрибет от Winline!

Сегодня стартуют матчи 1/4 финала Лиги Европы. Кто из команд обеспечит себе преимущество перед ответной игрой? Давайте посмотрим, что говорит статистика.

Вот главные статистические тренды к сегодняшним играм ЛЕ.

«Гранада» — «МЮ»

⏰ 22:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.74

  • Ставка ТМ (2,5) заходила в 3 последних матчах «МЮ» в Лиге Европы.

«Арсенал» — «Славия»

⏰ 22:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.80

  • В 4 последних матчах «Славии» в ЛЕ заходила эта ставка. 

«Аякс» — «Рома»

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.55

  • Эта ставка заходила в 5 из 6 последних матчей «Ромы» в ЛЕ.

«Динамо» Загреб — «Вильярреал»

⏰ 22:00

Ставка: ИТБ2 (1,5) за 2.24

  • «Вильярреал» стабильно забивал по 2 гола в 8 из 10 последних матчей в ЛЕ.

Средний кэф — 1.83!

Зайдут ли сегодняшние тренды? Делитесь своим мнением в комментариях!

Как работает фрибет:

  • не более 100% от суммы ставки;
  • минимальный фрибет 150 RUB, максимальный – 3 000 RUB;
  • условия квалификационной ставки — 3 события, коэффициент на каждое событие минимум 1.99;
  • начисление в случае проигрыша квалификационной ставки.


Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Анатолий Сумин 26
52.6% WR0.77% ROI
Да ну) тож мне тренды🤦🏻‍♂️ Аякс - Рома куда ещё не шло) остальное что то сомнительно 🤨
Ответить