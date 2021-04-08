4 тренда на ЛЕ: ТМ в матче «Арсенала» + «верх» «Вильярреала». Средний кэф – 1.83!

Сегодня стартуют матчи 1/4 финала Лиги Европы. Кто из команд обеспечит себе преимущество перед ответной игрой? Давайте посмотрим, что говорит статистика.

Вот главные статистические тренды к сегодняшним играм ЛЕ.

⏰ 22:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.74

Ставка ТМ (2,5) заходила в 3 последних матчах «МЮ» в Лиге Европы.

⏰ 22:00

Ставка: ТМ (2,5) за 1.80

В 4 последних матчах «Славии» в ЛЕ заходила эта ставка.

⏰ 22:00

Ставка: ТБ (2,5) за 1.55

Эта ставка заходила в 5 из 6 последних матчей «Ромы» в ЛЕ.

⏰ 22:00

Ставка: ИТБ2 (1,5) за 2.24

«Вильярреал» стабильно забивал по 2 гола в 8 из 10 последних матчей в ЛЕ.

Средний кэф — 1.83!

Зайдут ли сегодняшние тренды? Делитесь своим мнением в комментариях!

Как работает фрибет:

не более 100% от суммы ставки;

минимальный фрибет 150 RUB, максимальный – 3 000 RUB;

условия квалификационной ставки — 3 события, коэффициент на каждое событие минимум 1.99;

начисление в случае проигрыша квалификационной ставки.



