4 тренда на ЛЕ: ТМ в матче «Арсенала» + «верх» «Вильярреала». Средний кэф – 1.83!
Согласны с трендами? Получите 1000 рублей на счет – безусловный фрибет от Winline!
Сегодня стартуют матчи 1/4 финала Лиги Европы. Кто из команд обеспечит себе преимущество перед ответной игрой? Давайте посмотрим, что говорит статистика.
Вот главные статистические тренды к сегодняшним играм ЛЕ.
«Гранада» — «МЮ»
⏰ 22:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.74
- Ставка ТМ (2,5) заходила в 3 последних матчах «МЮ» в Лиге Европы.
«Арсенал» — «Славия»
⏰ 22:00
Ставка: ТМ (2,5) за 1.80
- В 4 последних матчах «Славии» в ЛЕ заходила эта ставка.
«Аякс» — «Рома»
⏰ 22:00
Ставка: ТБ (2,5) за 1.55
- Эта ставка заходила в 5 из 6 последних матчей «Ромы» в ЛЕ.
«Динамо» Загреб — «Вильярреал»
⏰ 22:00
Ставка: ИТБ2 (1,5) за 2.24
- «Вильярреал» стабильно забивал по 2 гола в 8 из 10 последних матчей в ЛЕ.
Средний кэф — 1.83!
Зайдут ли сегодняшние тренды? Делитесь своим мнением в комментариях!
Как работает фрибет:
- не более 100% от суммы ставки;
- минимальный фрибет 150 RUB, максимальный – 3 000 RUB;
- условия квалификационной ставки — 3 события, коэффициент на каждое событие минимум 1.99;
- начисление в случае проигрыша квалификационной ставки.
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Анатолий Сумин 26
52.6% WR0.77% ROI