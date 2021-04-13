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5 трендов на ЛЧ и Чемпионшип: «верх» «Баварии» и ​сухая серия «Челси». Средний кэф — 2.06!

автор Юрий Еремичев

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Сегодня пройдут ответные матчи четвертьфиналов ЛЧ. Кто сможет выйти в полуфинал? 

Мы собрали главные тренды к сегодняшним матчам ЛЧ и Чемпионшипа.

«Хаддерсфилд» — «Борнмут»

⏰ 19:30

Ставка: П2 за 1.75

  •  «Борнмут» выиграл 4 игры подряд.

«Шеффилд Уэнсдей» — «Суонси»

⏰ 20:00

Ставка: ТБ (2,5 ) за 2.37

  •  Ставка заходила в 8-ми из 10-ти последних матчей «Шеффилд Уэнсдей».

«Ротерхэм» — «КПР»

⏰ 21:00

Ставка: П2 за 2.67

  •  «Ротерхэм» проиграл 5 подряд домашних матчей.

«Челси» — «Порту»

⏰ 22:00

Ставка: Обе забьют (нет) за 1.96

  •  «Челси» пропустил всего один гол в домашних матчах ЛЧ этого сезона.

«ПСЖ» — «Бавария»

⏰ 22:00

Ставка: ИТБ2 (1,5) за 1.53

  •   «Бавария» забивала минимум два гола в 18-ти из 20-ти последних матчей ЛЧ.

Средний кэф — 2.06!

Зайдут ли сегодняшние тренды? Делитесь мнением в комментариях!

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