5 трендов на ЛЧ и Чемпионшип: «верх» «Баварии» и ​сухая серия «Челси». Средний кэф — 2.06!

Сегодня пройдут ответные матчи четвертьфиналов ЛЧ. Кто сможет выйти в полуфинал?

Мы собрали главные тренды к сегодняшним матчам ЛЧ и Чемпионшипа.



⏰ 19:30

Ставка: П2 за 1.75

«Борнмут» выиграл 4 игры подряд.

⏰ 20:00

Ставка: ТБ (2,5 ) за 2.37

Ставка заходила в 8-ми из 10-ти последних матчей «Шеффилд Уэнсдей».

⏰ 21:00

Ставка: П2 за 2.67

«Ротерхэм» проиграл 5 подряд домашних матчей.

⏰ 22:00

Ставка: Обе забьют (нет) за 1.96

«Челси» пропустил всего один гол в домашних матчах ЛЧ этого сезона.

⏰ 22:00

Ставка: ИТБ2 (1,5) за 1.53

«Бавария» забивала минимум два гола в 18-ти из 20-ти последних матчей ЛЧ.

Средний кэф — 2.06!

Зайдут ли сегодняшние тренды? Делитесь мнением в комментариях!