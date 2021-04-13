5 трендов на ЛЧ и Чемпионшип: «верх» «Баварии» и сухая серия «Челси». Средний кэф — 2.06!
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Сегодня пройдут ответные матчи четвертьфиналов ЛЧ. Кто сможет выйти в полуфинал?
Мы собрали главные тренды к сегодняшним матчам ЛЧ и Чемпионшипа.
«Хаддерсфилд» — «Борнмут»
⏰ 19:30
Ставка: П2 за 1.75
- «Борнмут» выиграл 4 игры подряд.
«Шеффилд Уэнсдей» — «Суонси»
⏰ 20:00
Ставка: ТБ (2,5 ) за 2.37
- Ставка заходила в 8-ми из 10-ти последних матчей «Шеффилд Уэнсдей».
«Ротерхэм» — «КПР»
⏰ 21:00
Ставка: П2 за 2.67
- «Ротерхэм» проиграл 5 подряд домашних матчей.
«Челси» — «Порту»
⏰ 22:00
Ставка: Обе забьют (нет) за 1.96
- «Челси» пропустил всего один гол в домашних матчах ЛЧ этого сезона.
«ПСЖ» — «Бавария»
⏰ 22:00
Ставка: ИТБ2 (1,5) за 1.53
- «Бавария» забивала минимум два гола в 18-ти из 20-ти последних матчей ЛЧ.
Средний кэф — 2.06!
Зайдут ли сегодняшние тренды? Делитесь мнением в комментариях!
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